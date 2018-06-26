В Португалии скончался российский музыкант Андрей Сучилин. В конце мая его сняли с авиарейса из-за неприятного запаха, вызванного инфекцией. С тех пор Сучилин находился в медицинской коме.

За месяц, проведенный в португальской больнице, Сучилину сделали несколько операции по остановке некроза тканей. Жена музыканта в Фейсбуке несколько раз писала о том, что он идет на поправку, однако затем вновь говорила, что ситуация ухудшилась и близка к критической. Тяжелую болезнь удалось распознать не сразу: как писали родственники Сучилина, в испанский доктор, предоставленный «Ингосстрахом», посоветовал ему пить антибиотики и отпустил домой. Однако в конце мая во время одного из авиаперелетов пассажиры самолета потребовали высадить Сучилина из-за неприятного запаха. Это было сделано в португальском городе Фару. Через несколько часов выяснилось, что причиной запаха стала тяжелая инфекция. При этом, по словам жены Сучилина, «Ингосстрах» не стал помогать с медицинским обеспечением из-за истекшей страховки.

Кроме того, он остался без денег и консульской помощи. Скорая тогда приехала лишь через несколько часов. С тех пор и до своей смерти музыкант находился в реанимации.

Сучилин являлся основателем группы «До мажор» и одним из создателей Московской рок-лаборатории.