Футболисты сборной Швейцарии Гранит Джака и Джердан Шакири оштрафованы на 10 тысяч швейцарских франков

Футболисты сборной Швейцарии косовские албанцы Гранит Джака и Джердан Шакири оштрафованы на 10 тысяч швейцарских франков (это чуть больше 10 тысяч долларов) каждый за неспортивное поведение на матче с Сербией. Такое решение вынес дисциплинарный комитет ФИФА.

Футболисты, празднуя забитые в матче голы, скрещивали руки так, что этот жест напоминал двуглавого орла, изображённого на флаге Албании.