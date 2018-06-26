Футболисты сборной Швейцарии Гранит Джака и Джердан Шакири оштрафованы на 10 тысяч швейцарских франков
Футболисты сборной Швейцарии косовские албанцы Гранит Джака и Джердан Шакири оштрафованы на 10 тысяч швейцарских франков (это чуть больше 10 тысяч долларов) каждый за неспортивное поведение на матче с Сербией. Такое решение вынес дисциплинарный комитет ФИФА.
Футболисты, празднуя забитые в матче голы, скрещивали руки так, что этот жест напоминал двуглавого орла, изображённого на флаге Албании.
Комментарии1
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antiboh 26 июня 2018 | 10:37
Оно и у нас такое изображено,но куда деть Сербию?
Так мы за большевиков али за коммунистов?