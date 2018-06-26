Глава Чечни Рамзан Кадыров просит Владимира Путина построить высокоскоростную железную дорогу в Грозный
Глава Чечни Рамзан Кадыров просит Владимира Путина построить высокоскоростную железную дорогу в Грозный. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на письмо Кадырова главе государства. По данным издания, речь идёт об участке планирующейся линии Центр – Юг. Кадыров предлагает в качестве первого этапа построить магистраль Ростов-на-Дону — Краснодар, а отдельно к нему участок Краснодар – Грозный.
Отмечается, что Путин поручил главам Минэкономразвития и Минтранса рассмотреть предложение и доложить о возможности такого строительства.
Комментарии15
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mikhail_spb_ 26 июня 2018 | 10:34
Видимо, кадырка планирует вывозить дань из Москвы железнодорожными эшелонами?
Самолёты уже не справляются?
danko1 26 июня 2018 | 10:40
mikhail_spb_: Желает туристов заманить побольше в самый безопасный, по его словам, регион России.
Кремлевский аллах для своего пехотинца и его головорезов денег не жалеет.
Это для россиян у питерских денег нет.
pmasel 26 июня 2018 | 10:50
Да не. Тут онли отмыв бабла. Ротенберг с Тимченко попросили Рамзанку посодействовать за долю малую.
Эффективности ноль, как здесь, так и проект Сахалинского моста. Просто нечего возить и строительство в обоих случаях не окупится НИКОГДА.
vikwlad 26 июня 2018 | 11:10
pmasel: "Просто нечего возить и строительство в обоих случаях не окупится НИКОГДА."
Если туда вывозить московский мусор, то окупится. И жители подмосковных мусорных полигонов будут довольны.
antiboh 26 июня 2018 | 10:40
mikhail_spb_: денег куры не клюют,вот и нужны васюки..
post_v 26 июня 2018 | 11:01
mikhail_spb_:
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странно, что попросил дорогу в Грозный, а не в Центорой....
olegleon 26 июня 2018 | 10:40
Ростов - Краснодар 280 км.
Краснодар - Грозный 680 км.
нехреновый "участок" получается )))
venmud 26 июня 2018 | 10:45
А из райцентра Мухобойска до деревни "Светлый путь" грунтовку когда будем проезжей для автомобилей делать?
galla 26 июня 2018 | 10:47
Конечно, папочка даст денег любимому сыну.
lager23 26 июня 2018 | 10:51
Нет проблем, народ в РФ добрый, слегка дебиловатый и денег не пожалеет, ему что мост, а что ж/д .....лишь бы "Володя и К" были доволены!
А, ядерный полигон (такая забавная штука с подземным салютом) тебе, Академик, не нужен?
henry52 26 июня 2018 | 10:54
Не хрен просить, не маленький -- может и сам построить
ramun 26 июня 2018 | 10:58
Просьбами господина Кадырова пренебрегать не стоит.
Мало ли чего.
tks 26 июня 2018 | 10:59
Ух ты! Это сколько же баблосов на этом "поднять" можно будет!
sergeismirnov 26 июня 2018 | 11:01
Не понятно, кого будут возить на отрезке РСТ-КСД и КСД-ГРЗ? Какой там пассажиропоток?
Мне вся эта хрень напоминает мост к острову Русский. Можно было легко возить вертолетами людей и грузы в течении 100 лет за ту цену, которая была потрачена на строительство моста.
matsuvi 26 июня 2018 | 11:01
Пехотинцев быстрее можно будет перебрасывать.