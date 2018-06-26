Глава Чечни Рамзан Кадыров просит Владимира Путина построить высокоскоростную железную дорогу в Грозный. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на письмо Кадырова главе государства. По данным издания, речь идёт об участке планирующейся линии Центр – Юг. Кадыров предлагает в качестве первого этапа построить магистраль Ростов-на-Дону — Краснодар, а отдельно к нему участок Краснодар – Грозный.

Отмечается, что Путин поручил главам Минэкономразвития и Минтранса рассмотреть предложение и доложить о возможности такого строительства.