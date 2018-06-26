В Верховном суде сочли противоречивым законопроект об исключении из УК ответственности за репосты в интернете
В Верховном суде сочли противоречивым законопроект об исключении из Уголовного Кодекса ответственности за репосты в интернете. По мнению суда, реализация указанных предложений приведёт к фактической декриминализации деяния, предусмотренного 1 частью статьи 282.
Авторы законопроекта считают, что его можно доработать. Они ждут новый отзыв правительства на свои предложения.
Комментарии13
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spb_aborigen 26 июня 2018 | 10:36
А в самом законе противоречий нет?!
blindpew_33 26 июня 2018 | 10:39
spb_aborigen: никаких.
Держать, сажать и не пущать, всегда и везде - где тут противоречия?
danko1 26 июня 2018 | 10:44
blindpew_33: Так ст. 282 противоречит Конституции и направлена только на репрессии против тех, кто за власть закона выступает.
Прямо бы уже назвали Конституцию экстремистской и сажали официально за соблюдение её статей, что в реальности давно происходит при развитом путинизме-бандитизме в его судах.
sborisych 26 июня 2018 | 11:08
blindpew_33:
Ну да. Тока вот такой Верховный суд следовало бы переименовать в Верховное Судилище.. Или того круче- в инквизицию..
ematveev 26 июня 2018 | 10:47
spb_aborigen:
А какие там противоречия? Возбуждение ненависти путем публикации. Подобное есть в УК большинства стран.
tks 26 июня 2018 | 10:57
ematveev: Ух ты! Правда что ли? С такой же "отточенной" формулировкой? Может, и текст приведете, из УК ФРГ, например?
ematveev 26 июня 2018 | 11:14
tks:
Да легко! Как раз на прошлой неделе листал его, правда по другому поводу. Там целых несколько статей посвящено этой теме (со ст.130 и далее). И диспозиции примерно похожи, и санкции. Ты думаешь, в ЕС все белые и пушистые?
Лови пример: в демократической Великобритании 15-летнему подростку дали ПОЖИЗНЕННОЕ за некую "подготовку теракта". Ну типа как у нас Сенцову. Так вот один из пунктов обвинения (инкриминировано несколько статей) - публикация в Инстаграме экстремистских материалов ("...encouraging terrorism by posting extremist material on Instagram").
Учи матчасть.
sborisych 26 июня 2018 | 11:15
ematveev:
Видите ли, формально рассуждая, практически любую публикацию, а также передачку, или- прости господи- "ток-шоу с федеральной телеканализации, можно рассматривать как возбуждение ненависти кого-либо к кому-либо. Не правда ли?
olegleon 26 июня 2018 | 10:37
"реализация указанных предложений приведёт к фактической декриминализации деяния"
это и должно быть. наказывай того, кто совершил преступление, а не того, кто сообщил о преступлении, сам не зная, что это преступление
blindpew_33 26 июня 2018 | 10:37
Переводим на русский: решение принять не можем, своего мнения не имеем, ждём указаний начальства, дежурим у телефона.
yralez 26 июня 2018 | 10:44
Да здравствует путинский суд----самый гуманный суд в мире !
tks 26 июня 2018 | 10:53
А разве эта y.блюдочная норма не должна быть декриминализована?
compare 26 июня 2018 | 11:12
что,отбирают одну из "дубинок",коих и без того,полон "кодекс строителя Утопии"?