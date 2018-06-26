В Верховном суде сочли противоречивым законопроект об исключении из УК ответственности за репосты в интернете

В Верховном суде сочли противоречивым законопроект об исключении из Уголовного Кодекса ответственности за репосты в интернете. По мнению суда, реализация указанных предложений приведёт к фактической декриминализации деяния, предусмотренного 1 частью статьи 282.

Авторы законопроекта считают, что его можно доработать. Они ждут новый отзыв правительства на свои предложения.