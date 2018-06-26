Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова планирует лично посетить Олега Сенцова
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова планирует лично посетить Олега Сенцова и разобраться в противоречивой информации о состоянии его здоровья. Об этом Москалькова сказала агентству РИА «Новости». Ранее её украинская коллега Людмила Денисова поставила под сомнение данные о здоровье Сенцова, которые ей были предоставлены. Сегодня же стало известно, что прошение о помиловании Сенцова Владимиру Путину отправил Генеральный секретарь Совета Европе Турбьёрн Ягланд.
Комментарии11
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vasya_von_smetankin 26 июня 2018 | 10:33
Да уж, эта "защитница" разберётся...
danko1 26 июня 2018 | 10:36
vasya_von_smetankin: А как долго она планирует.
Как выяснилось недавно на "Дожде", где она давала часовое интервью, что она даже не знает о зверских пытках, о которых на суде говорили. и даже с материалами дела эта полицайка не удосужилась ознакомиться.
olegleon 26 июня 2018 | 10:35
надо просто показать по ТВ и всё. причём не саму встречу, а как он в камере находится
motooppic 26 июня 2018 | 10:40
Пусть Москалькова брызнет на этого террористического урода Сенцова чем нибудь типа "Новичка", чтоб этот гад больше не гадил людям на Земле. И тогда демократия восторжествует!
shlevet 26 июня 2018 | 10:41
Просить о помиловании может только осужденный
oleg__ 26 июня 2018 | 10:46
Селфи сбацать ???!!!
messija 26 июня 2018 | 10:46
Снизошла с ублюдошного Олимпа!?
henry52 26 июня 2018 | 10:49
Соскучилась девонька по тисочкам, сверлышкам...
yralez 26 июня 2018 | 10:51
Это ей запланировали.....и даже написали, что заявить.
sborisych 26 июня 2018 | 10:54
Дык у упала намоченной ведь по её недавним заявлениям времени нет для посещения Сенцова- типа(возможно не буквальная цитата)- из-за "слишком напряженного графика работы"... Правда в Киев слётать график ей не помешал.. Впрочем, может это как раз таки из того самого "слишком напряженного"..
grishakras 26 июня 2018 | 10:58
У этой полицайки - одно право: ничего не делать