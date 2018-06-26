Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова планирует лично посетить Олега Сенцова и разобраться в противоречивой информации о состоянии его здоровья. Об этом Москалькова сказала агентству РИА «Новости». Ранее её украинская коллега Людмила Денисова поставила под сомнение данные о здоровье Сенцова, которые ей были предоставлены. Сегодня же стало известно, что прошение о помиловании Сенцова Владимиру Путину отправил Генеральный секретарь Совета Европе Турбьёрн Ягланд.