В Португалии скончался российский гитарист Андрей Сучилин
Как написала на странице музыканта в Фэйсбуке его жена Лидия Тихонович, ему не удалось справиться с инфекцией.
В Португалии Сучилин оказался после того, как его сняли с рейса, летевшего из Амстердама на Канары. Пассажиры жаловались на неприятный запах, который вызывала инфекция Сучилина. Тогда самолёт экстренно сел в португальском городе Фару. Музыкант тогда пожаловался, что оказался без денег, поддержки консульства России и медицинской помощи. В свою очередь, Лидия Тихонович отмечала, что возникли проблем со страховкой, которая была приобретена у Ингостраха.
Госпитализировать музыкант удалось благодаря помощи друзей. Однако спасти его не получилось.
Комментарии8
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m_doc 26 июня 2018 | 10:37
Полетел из Амстердама на Канары, заживо разлагаясь? Не похоже на адекватного чела. Наркотики, поди.
takao 26 июня 2018 | 11:03
С месяц назад все мировые СМИ постебались над новостью о "невыносимо вонючем пассажире" из-за которого самолет был вынужден совершить незапланированную посадку в Португаллии. Вот вам образчик одной из этих новостей: https://lenta.ru/news/2018/06/01/zapah/
Ну чё, нормально, постебались и разошлись. А нынче - это продолжение той истории. "Вонючим пассажиром" оказался культовый российский музыкант Андрей Сучилин. Вот ссылка на его профиль:
https://www.facebook.com/andrey.suchilin
У Андрея в полете развилась сверхстремительная анаэробная инфекция, которая и вызвала некроз тканей и "запах". С анаэробной флорой такая стремительнось изредка случается. После того, как Андрея сняли с рейса, "Ингосстрах", где Андрей был застрахован, запустил обычную для росс-страховых компаний волынку, в стремлении сэкономить. Включили дурочку, "проверяли валидность полиса", "икали специалиста", "занимались согласованиями". В итоге, когда после пяти часов волынки, уже помимо страховой Андрей был доставлен в больницу на местной скорой, некроз распространился на большую площадь и было слишком поздно. Вчера, после трех недель пребывания в коме, нескольких операций и диализа, Андрей Сучилин скончался.
lager23 26 июня 2018 | 10:41
Не надо было гитаристу лететь на Канары.... , но я хочу сказать другое:
Государству на самом деле наср@ть на людей, свою заботу оно успешно имитирует, как учил нацлидер, гений многоходовок и стратег-экономист!
m_doc 26 июня 2018 | 10:47
lager23: А если людям на самих себя нас...ть? Чай, не дети малые, чтоб со всеми нянчиться.
motooppic 26 июня 2018 | 10:48
lager23: Да, да, это виноват лично Путин. Нас, оппозиционеров, не проведешь. Все на оппозиционный митинг протеста!
lager23 26 июня 2018 | 11:10
motooppic: m_doc: про гитариста-наркомана я всё сказал, но про работу зарубежных представительств могу добавить!
Когда в 2000 я зашёл (точнее меня в него не впустили) в посольство РФ в Никарагуа, чтобы посмотреть в глаза этим трусливым мразям, дипломат по внутренней линии связи сказал испуганым голосом "зря вы ослушались местные власти и к нам пришли..", я плюнул на них и улетел
payalnick 26 июня 2018 | 11:07
Мы русских спасаем только на Донбассе. И нигде больше. Надо бы знать. Не маленький
payalnick 26 июня 2018 | 11:11
Мы спасаем русских только на Донбассе. И нигде больше. Пора бы знать. Не маленький