В Португалии скончался российский гитарист Андрей Сучилин

Как написала на странице музыканта в Фэйсбуке его жена Лидия Тихонович, ему не удалось справиться с инфекцией.

В Португалии Сучилин оказался после того, как его сняли с рейса, летевшего из Амстердама на Канары. Пассажиры жаловались на неприятный запах, который вызывала инфекция Сучилина. Тогда самолёт экстренно сел в португальском городе Фару. Музыкант тогда пожаловался, что оказался без денег, поддержки консульства России и медицинской помощи. В свою очередь, Лидия Тихонович отмечала, что возникли проблем со страховкой, которая была приобретена у Ингостраха.

Госпитализировать музыкант удалось благодаря помощи друзей. Однако спасти его не получилось.