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10:00, 26 июня 2018

BBC: Две трети чиновников руководства Чечни являются родственниками и друзьями главы региона Рамзана Кадырова

К такому выводу пришла Русская служба Би-би-си.

В Чечне 158 высших чиновников, из них 30% являются родственниками Кадырова, 23% — односельчанами, а еще 12% — друзьями и их родственниками, приводит статистику Би-би-си. Издание определило их по страницам в соцсетях и на основании общения с жителями региона. Они, в частности, выделили ближний круг Кадырова, или так называемый круг доверия. В него, как пишет Би-би-си, в первую очередь входят депутат Госдумы Адам Делимханов, спикер парламента Чечни Магомед Даудов и командир спецотряда «Терек» Абузайд Висмурадов. Большим доверием, как отмечается, пользуются люди из команды отца главы региона Ахмата-Хаджи Кадырова.

Между тем почти половина ближнего круга Рамзана Кадырова – 8 человек – являются силовиками, из них пятеро работают в системе законодательной и исполнительной власти республики. В этих ветвях, кстати, представительство родственников и односельчан чеченского руководителя также большое. В руководстве кабмина и парламента региона из 73 человек 33 относятся именно к этим категориям, отмечает Би-би-си. Так, по его данным, министр транспорта Чечни – зять Кадырова, а глава его секретариата – давний друг главы региона.

Рамзан Кадыров руководит Чечней с 2007 года.

Комментарии

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mikhail_spb_ 26 июня 2018 | 10:09


Странно, что только 2/3, а не все 100% !
Хуже другое - кадырка уже полез управлять Россией, засовывая в руководство страны своих людей.

danko1 26 июня 2018 | 10:10

mikhail_spb_: Так "академик" с Путина пример берет.
Тот сразу питерскую банду привел во власть и бизнес, отдав им на разграбление природные богатства России.

vedma2017 26 июня 2018 | 10:14

danko1:
Вот-вот ! Бывший путинский секретарь времен питерской мэрии - "премьер-министр" России, и даже "президентом" ради паузы был.

podpindosov_net_01 26 июня 2018 | 10:14

Да в Чечне все друг другу родственники. Но так называемая "оппозиция" все равно умудрится раздуть из этого вселенскую скорбь.

opiatnovyi63 26 июня 2018 | 10:20

podpindosov_net_01: Ну не может же тамошний царёк принимать и назначать на работу чиновников по их деловым качествам... Этого не поймут многочисленные родственники и их родственники!

tvitov66 26 июня 2018 | 10:46

Опять англичанка гадит! В этот раз гадит на талантливых родственников нашего наимудрейшего академика Ка'Дыркина

edyatel 26 июня 2018 | 11:12

opiatnovyi63: Приведите пример какой чиновник назначенный Кадыровым
развалил какую- либо работу.
По моему Чечня довольно неплохо развивается, строится, расцветает.
Успешно залечивает последствия жестокой войны, и материальные и душевные.

edyatel 26 июня 2018 | 10:34

danko1: Я не пойму, а что здесь плохого?
Семья - основа государства.
Чем плохо если меня окружают люди которым я доверяю.

А в отношении богатств есть простое решение.
Уничтожьте вообще частную собственность и возможность личного обогащения и
тогда не надо будет об этом думать.
Я за отмену частной собственности.
Но вы же этого не хотите, вы хотите чтобы эта возможность была, но была у вас.

(комментарий скрыт)

sborisych 26 июня 2018 | 10:11

mikhail_spb_:
Мне тоже сразу подумалось- маловато будет...

radionews 26 июня 2018 | 10:17

mikhail_spb_: остальные ушлые оказались, свои аккаунты в соцсетях оформили на дервишей, на калик перехожих.
Это умники из самого ближнего круга.

bencionchik 26 июня 2018 | 10:56

mikhail_spb_: 1/3 - это родственники жены!

testmeter 26 июня 2018 | 10:09

А на остальной России вроде не так? Дружелюбный любвеобильный народ - повсюду родственники и друзья.

s011ma 26 июня 2018 | 10:47

testmeter: А может, шведские семьи?

shlevet 26 июня 2018 | 11:08

testmeter: //А на остальной России...//
А что тебе до остальной России хохлопрыг?
В Киеве радикалы напали на журналистку и облили её мочой.
Но тебе же плевать на то, что твориться у тебя дома, ты как все твои соплеменники зарабатываешь себе на жизнь Здесь в России

olegleon 26 июня 2018 | 10:10

тоже мне бином Ньютона

следующее британское открытие будет "в российской власти много питерских"

sborisych 26 июня 2018 | 10:15

olegleon:
А это не открытие. Это подсчёт.

zztop1960 26 июня 2018 | 10:11

Яблоко ( Кадыров) от яблони( Путин) далеко не падает

s011ma 26 июня 2018 | 10:52

zztop1960: Я бы даже сказал - ягода от ягодицы.

lvl100500 26 июня 2018 | 10:16

С одной стороны этого вроде как и не должно быть, а с другой стороны по другому там никогда не будет. Свои обычаи, нравы. менталитет.

meteor9 26 июня 2018 | 10:21

lvl100500: Там до всяких кадыовых и советского союза тейпы играли такую роль. Там были старейшины, там они решали вопросы - коллективными усилиями. А сейчас кадыровцы всех остальных под пресс пустили и заправляют там всем. Никто ему это так в дальнейшем не спустит с рук и он отлично об этом знает и побаивается этого. Ослабнет его власть - с ним никто церимониться там не будет скрутят в бараний рог потому как он первый нарушитель своих устоев.

platonnekafrin 26 июня 2018 | 10:17

Поэтому у Рамзана всё в полном порядке. А вот Владимиру Владимировичу положиться не на кого - вокруг одни и те же члены дачного кооператива да дети их малые.

nf5096004 26 июня 2018 | 10:23

Странно, а почему не три трети?

(комментарий скрыт)

vla7815 26 июня 2018 | 10:26

В коммунистические времена продукты и др. товары были по блату, а в путинское время - страна по блату пошла.

snagging 26 июня 2018 | 10:33

Это результат, что в стране 76,6% баранов

s011ma 26 июня 2018 | 10:45

Так если дальше пойдёт - и вся эта гопка к 24-му году дружно в Кремль переедет, да каждый ещё по два десятка своих кунаков прихватит. И Путина будем вспоминать со слезами умиленья.

shlevet 26 июня 2018 | 10:47

Позор чете Кадырова.
Да здравствует чета Гудковых, и чета Немцовых, и чета Собчак, и чета Гайдар, и чета Навальных

ramun 26 июня 2018 | 11:02

А остальные друзья друзей и родственники родственников.
У них это нормально.Не повезло тебе с родственниками и друзьями,так сиди и не мычи.

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