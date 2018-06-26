BBC: Две трети чиновников руководства Чечни являются родственниками и друзьями главы региона Рамзана Кадырова

К такому выводу пришла Русская служба Би-би-си.

В Чечне 158 высших чиновников, из них 30% являются родственниками Кадырова, 23% — односельчанами, а еще 12% — друзьями и их родственниками, приводит статистику Би-би-си. Издание определило их по страницам в соцсетях и на основании общения с жителями региона. Они, в частности, выделили ближний круг Кадырова, или так называемый круг доверия. В него, как пишет Би-би-си, в первую очередь входят депутат Госдумы Адам Делимханов, спикер парламента Чечни Магомед Даудов и командир спецотряда «Терек» Абузайд Висмурадов. Большим доверием, как отмечается, пользуются люди из команды отца главы региона Ахмата-Хаджи Кадырова.

Между тем почти половина ближнего круга Рамзана Кадырова – 8 человек – являются силовиками, из них пятеро работают в системе законодательной и исполнительной власти республики. В этих ветвях, кстати, представительство родственников и односельчан чеченского руководителя также большое. В руководстве кабмина и парламента региона из 73 человек 33 относятся именно к этим категориям, отмечает Би-би-си. Так, по его данным, министр транспорта Чечни – зять Кадырова, а глава его секретариата – давний друг главы региона.

Рамзан Кадыров руководит Чечней с 2007 года.