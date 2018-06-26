BBC: Две трети чиновников руководства Чечни являются родственниками и друзьями главы региона Рамзана Кадырова
К такому выводу пришла Русская служба Би-би-си.
В Чечне 158 высших чиновников, из них 30% являются родственниками Кадырова, 23% — односельчанами, а еще 12% — друзьями и их родственниками, приводит статистику Би-би-си. Издание определило их по страницам в соцсетях и на основании общения с жителями региона. Они, в частности, выделили ближний круг Кадырова, или так называемый круг доверия. В него, как пишет Би-би-си, в первую очередь входят депутат Госдумы Адам Делимханов, спикер парламента Чечни Магомед Даудов и командир спецотряда «Терек» Абузайд Висмурадов. Большим доверием, как отмечается, пользуются люди из команды отца главы региона Ахмата-Хаджи Кадырова.
Между тем почти половина ближнего круга Рамзана Кадырова – 8 человек – являются силовиками, из них пятеро работают в системе законодательной и исполнительной власти республики. В этих ветвях, кстати, представительство родственников и односельчан чеченского руководителя также большое. В руководстве кабмина и парламента региона из 73 человек 33 относятся именно к этим категориям, отмечает Би-би-си. Так, по его данным, министр транспорта Чечни – зять Кадырова, а глава его секретариата – давний друг главы региона.
Рамзан Кадыров руководит Чечней с 2007 года.
Комментарии27
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mikhail_spb_ 26 июня 2018 | 10:09
Странно, что только 2/3, а не все 100% !
Хуже другое - кадырка уже полез управлять Россией, засовывая в руководство страны своих людей.
danko1 26 июня 2018 | 10:10
mikhail_spb_: Так "академик" с Путина пример берет.
Тот сразу питерскую банду привел во власть и бизнес, отдав им на разграбление природные богатства России.
vedma2017 26 июня 2018 | 10:14
danko1:
Вот-вот ! Бывший путинский секретарь времен питерской мэрии - "премьер-министр" России, и даже "президентом" ради паузы был.
podpindosov_net_01 26 июня 2018 | 10:14
Да в Чечне все друг другу родственники. Но так называемая "оппозиция" все равно умудрится раздуть из этого вселенскую скорбь.
opiatnovyi63 26 июня 2018 | 10:20
podpindosov_net_01: Ну не может же тамошний царёк принимать и назначать на работу чиновников по их деловым качествам... Этого не поймут многочисленные родственники и их родственники!
tvitov66 26 июня 2018 | 10:46
Опять англичанка гадит! В этот раз гадит на талантливых родственников нашего наимудрейшего академика Ка'Дыркина
edyatel 26 июня 2018 | 11:12
opiatnovyi63: Приведите пример какой чиновник назначенный Кадыровым
развалил какую- либо работу.
По моему Чечня довольно неплохо развивается, строится, расцветает.
Успешно залечивает последствия жестокой войны, и материальные и душевные.
edyatel 26 июня 2018 | 10:34
danko1: Я не пойму, а что здесь плохого?
Семья - основа государства.
Чем плохо если меня окружают люди которым я доверяю.
А в отношении богатств есть простое решение.
Уничтожьте вообще частную собственность и возможность личного обогащения и
тогда не надо будет об этом думать.
Я за отмену частной собственности.
Но вы же этого не хотите, вы хотите чтобы эта возможность была, но была у вас.
sborisych 26 июня 2018 | 10:11
mikhail_spb_:
Мне тоже сразу подумалось- маловато будет...
radionews 26 июня 2018 | 10:17
mikhail_spb_: остальные ушлые оказались, свои аккаунты в соцсетях оформили на дервишей, на калик перехожих.
Это умники из самого ближнего круга.
bencionchik 26 июня 2018 | 10:56
mikhail_spb_: 1/3 - это родственники жены!
testmeter 26 июня 2018 | 10:09
А на остальной России вроде не так? Дружелюбный любвеобильный народ - повсюду родственники и друзья.
s011ma 26 июня 2018 | 10:47
testmeter: А может, шведские семьи?
shlevet 26 июня 2018 | 11:08
testmeter: //А на остальной России...//
А что тебе до остальной России хохлопрыг?
В Киеве радикалы напали на журналистку и облили её мочой.
Но тебе же плевать на то, что твориться у тебя дома, ты как все твои соплеменники зарабатываешь себе на жизнь Здесь в России
olegleon 26 июня 2018 | 10:10
тоже мне бином Ньютона
следующее британское открытие будет "в российской власти много питерских"
sborisych 26 июня 2018 | 10:15
olegleon:
А это не открытие. Это подсчёт.
zztop1960 26 июня 2018 | 10:11
Яблоко ( Кадыров) от яблони( Путин) далеко не падает
s011ma 26 июня 2018 | 10:52
zztop1960: Я бы даже сказал - ягода от ягодицы.
lvl100500 26 июня 2018 | 10:16
С одной стороны этого вроде как и не должно быть, а с другой стороны по другому там никогда не будет. Свои обычаи, нравы. менталитет.
meteor9 26 июня 2018 | 10:21
lvl100500: Там до всяких кадыовых и советского союза тейпы играли такую роль. Там были старейшины, там они решали вопросы - коллективными усилиями. А сейчас кадыровцы всех остальных под пресс пустили и заправляют там всем. Никто ему это так в дальнейшем не спустит с рук и он отлично об этом знает и побаивается этого. Ослабнет его власть - с ним никто церимониться там не будет скрутят в бараний рог потому как он первый нарушитель своих устоев.
platonnekafrin 26 июня 2018 | 10:17
Поэтому у Рамзана всё в полном порядке. А вот Владимиру Владимировичу положиться не на кого - вокруг одни и те же члены дачного кооператива да дети их малые.
nf5096004 26 июня 2018 | 10:23
Странно, а почему не три трети?
vla7815 26 июня 2018 | 10:26
В коммунистические времена продукты и др. товары были по блату, а в путинское время - страна по блату пошла.
snagging 26 июня 2018 | 10:33
Это результат, что в стране 76,6% баранов
s011ma 26 июня 2018 | 10:45
Так если дальше пойдёт - и вся эта гопка к 24-му году дружно в Кремль переедет, да каждый ещё по два десятка своих кунаков прихватит. И Путина будем вспоминать со слезами умиленья.
shlevet 26 июня 2018 | 10:47
Позор чете Кадырова.
Да здравствует чета Гудковых, и чета Немцовых, и чета Собчак, и чета Гайдар, и чета Навальных
ramun 26 июня 2018 | 11:02
А остальные друзья друзей и родственники родственников.
У них это нормально.Не повезло тебе с родственниками и друзьями,так сиди и не мычи.