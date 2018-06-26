Интернет-компании США пожаловались на отказ спецслужб предоставить им информацию о возможном вмешательстве РФ в выборы
Американские интернет-компании пожаловались на отказ спецслужб США предоставить им информацию о возможном вмешательстве России в предстоящие выборы. Речь идет о промежуточных выборах в конгресс – они состоятся в ноябре.
Крупнейшие представители американской интернет-индустрии пытаются добиться от спецслужб ответа на вопрос о том, чего им следует опасаться в ближайшие месяцы. Эта тема обсуждалась недавно на встрече с ФБР и министерством внутренней безопасности США, пишет газета New York Times. На ней присутствовали главные гиганты интернета – в частности Facebook, Amazon, Apple, Google. Встреча была посвящена теме предотвращения возможного вмешательства в выборы иностранных государств, в том числе России. Компании рассказали, какую дезинформацию они наблюдали на своих платформах. Но на все попытки узнать подробности от спецслужб им отвечали, что никаких конкретных разведданных, которыми можно было бы поделиться, нет.
Издание отмечает, что перед выборами президента США два года назад «российские хакеры оставили безошибочные свидетельства» своего вмешательства. Но сейчас они действуют очень осторожно – определить, кто именно действует и откуда, не представляется возможным.
Россия, между тем, категорически отрицает вмешательство в избирательный процесс в США.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 26 июня 2018 | 10:11
Неужели нацдилер будет и дальше дестабилизировать ситуацию в мире, пытаясь повлиять на выборы в США?
Это же чревато новыми санкциями, столь полезными для росэкономики и благосостояния народонаселения.
podpindosov_net_01 26 июня 2018 | 10:16
В этом пендогабоне хоть кто-нибудь может ответить за свои слова и подтвердить их доказательствами?
alexisgross_062018 26 июня 2018 | 10:23
podpindosov_net_01: Ты совсем иопанутый или искусственно отупевший ? Раскинь спинным мозгом в копчике - два дурня в президентских креслах встречаются или не встречаются менеее чем через месяц. И кто будет обострять перед встречей.
lvl100500 26 июня 2018 | 10:29
mikhail_spb_: Придурок, тебя самого то эта песня о вмешательстве России в их выборы не достала?
ematveev 26 июня 2018 | 10:50
Блин, ну полтора года ж прошло? Ну неужели ничего внятного не придумать, кроме "400 фейковых аккаунтов, с которых ругали Клинтон"?
Ну уж рассказали бы что-нибудь заумное хотя бы. Ну чтобы вроде и есть информация, но никто не понял, о чем она.