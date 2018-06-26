Интернет-компании США пожаловались на отказ спецслужб предоставить им информацию о возможном вмешательстве РФ в выборы

Американские интернет-компании пожаловались на отказ спецслужб США предоставить им информацию о возможном вмешательстве России в предстоящие выборы. Речь идет о промежуточных выборах в конгресс – они состоятся в ноябре.

Крупнейшие представители американской интернет-индустрии пытаются добиться от спецслужб ответа на вопрос о том, чего им следует опасаться в ближайшие месяцы. Эта тема обсуждалась недавно на встрече с ФБР и министерством внутренней безопасности США, пишет газета New York Times. На ней присутствовали главные гиганты интернета – в частности Facebook, Amazon, Apple, Google. Встреча была посвящена теме предотвращения возможного вмешательства в выборы иностранных государств, в том числе России. Компании рассказали, какую дезинформацию они наблюдали на своих платформах. Но на все попытки узнать подробности от спецслужб им отвечали, что никаких конкретных разведданных, которыми можно было бы поделиться, нет.

Издание отмечает, что перед выборами президента США два года назад «российские хакеры оставили безошибочные свидетельства» своего вмешательства. Но сейчас они действуют очень осторожно – определить, кто именно действует и откуда, не представляется возможным.

Россия, между тем, категорически отрицает вмешательство в избирательный процесс в США.