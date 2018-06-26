В Москве сегодня пройдет вторая встреча муниципальных депутатов с кандидатами в мэры столицы
В Москве сегодня пройдет вторая встреча муниципальных депутатов с кандидатами в мэры столицы. Главная цель мероприятия – упростить прохождение муниципального фильтра для претендентов в градоначальники.
Кандидаты в мэры смогут во второй раз провести агитацию среди муниципальных депутатов и познакомить их со своими предвыборными программами. В свою очередь, местные парламентарии смогут поддержать подписями понравившегося им кандидата.
Предыдущее мероприятие такого формата, организованное Ассоциацией муниципальных образований, прошло на минувшей неделе. На встрече удалось собрать 46 подписей. Наибольшей поддержкой депутатов заручились эсер Илья Свиридов, самовыдвиженец Антон Красовский и коммунист Вадим Кумин.
Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин ранее признал, что не смог пройти муниципальный фильтр. Он собрал подписи 91 депутата, но, по словам оппозиционера, «Единая Россия» запретила своим представителям помогать ему. Для прохождения фильтра необходимо собрать 110 подписей, при этом как минимум по одной от представителей каждого района столицы.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko1 26 июня 2018 | 10:06
Этот фильтр вообще отменить надо, который даже в названии преступен, позволяя отсеивать неугодных власти.
tchapaev 26 июня 2018 | 10:20
правильное решение !
Никаких фильтров, вы еще Конституцию вспомните -
Статья 32 Конституции РФ провозглашает:
«1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей.
2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.
3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе.