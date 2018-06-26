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10:00, 26 июня 2018

Генеральный секретарь Совета Европа подал президенту России официальную просьбу о помиловании украинца Олега Сенцова

Генеральный секретарь Совета Европа Турбьёрн Ягланд подал президенту России официальную просьбу о помиловании украинца Олега Сенцова, который голодает уже 43 дня. Об этом сообщает Голос Америки".

На прошлой неделе Ягланд приезжал в Москву, где встречался с Владимиром Путиным, главой МИДа Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой. По мнению Ягланда, Сенцов должен быть помилован по гуманитарным основаниям.

Сенцов был приговорён к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории Крыма террористического сообщества. 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить украинцев. Которые удерживаются в России.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА, что планирует лично посетить Сенцова и разобраться в противоречивой информации о  его здоровье.

Комментарии

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testmeter 26 июня 2018 | 10:07

Вот таперича, лысогном заинтересуется. Есть возможность поторговаться. Чё ж ему у Совета Европы выторговать? Ваши предложения, портянки

malinanti 26 июня 2018 | 10:11

testmeter: Террорист Сенцов не голодает по-настоящему.
Помилованию не подлежит.

dorin1987 26 июня 2018 | 10:13

: Тогда и Вы террорист. Когда свалите в чужую страну в тюрячку?

roman_i_olga 26 июня 2018 | 10:15

dorin1987: сенцов террорист. голодает сволочь с бульонами

dorin1987 26 июня 2018 | 10:18

_: /сенцов террорист./ - Как и персонаж выше, как и Вы, как и ваша мама. Когда маму вашу в тюрячку чужой страны отправляете?

vera14 26 июня 2018 | 10:31

dorin1987: Перебросить Сенцова через границу как ненужную тряпку. Пусть хохлы с ним возятся как с Надюшкой: сначала орденом наградят, затем в свою тюрьму посадят. У них умишка с грецкий орех - главное брыкаться, а какой в этом смысл и сами не поймут.

dorin1987 26 июня 2018 | 10:37

/хохлы....У них умишка/ - Верунь, ловите-ка сходу награду за свои нацистские закидоны :)

podpindosov_net_01 26 июня 2018 | 10:19

Вна Украине нормальные люди вообще остались? Сплошь одни террористы, насильники и убийцы. Полное отсутсвие государственности, преступления никто не расследует.

roman_i_olga 26 июня 2018 | 10:29

dorin1987: савченка поправилась на 10 кило в ходе голодовки. это же укры - их лжи нет примера

dorin1987 26 июня 2018 | 10:31

Вы маме своей в тюрячке чужой страны, посаженной за терроризм будете лепетать про "савченка поправилась..."? Да и Вы тоже что-то на свободе.... Когда за решетку?

(комментарий скрыт)

zztop1960 26 июня 2018 | 10:18

malinanti: Сенцов не признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назвал дело политическим и сфабрикованным. В ходе суда он сообщил о попытках во время допросов выбить интересующие следствие показания; ради этого его избивали руками, ногами, дубинкой, душили пакетом и даже угрожали изнасиловать. О применяемых в ходе следствия пытках также сообщил второй обвиняемый, левый активист Александр Кольченко. Обвинения, предъявленные Сенцову и Кольченко, в первую очередь были основаны на показаниях Геннадия Афанасьева. Материалы следствия, проводившегося ФСБ, были недоступны для посторонних, других доказательств причастности режиссёра к «террористическому сообществу» в деле нет: ни прослушек, ни материалов оперативно-розыскных мероприятий. Выступавший как свидетель обвинения Геннадий Афанасьев в ходе допроса заявил, что данные им на стадии следствия показания были даны под принуждением

malinanti 26 июня 2018 | 10:26

zztop1960: Принял к сведению.
Но "голодающему" Сенцову до Нади Савченко еще очень далеко.
Надя целых 3 месяца "голодала".

shlevet 26 июня 2018 | 10:31

zztop1960: А тем временем, пока ты - лабус ошиваешься на сайте России у вас 26.06.18г.:
родилось - 23 лабуса;
умерло - 33;
мигрировало из страны - 17;
чистая убыль за сегодня - 27.
Кто виноват в том, что Латвия не может преодолеть демографический кризис - власти, которые мало делают для поддержки населения, или сами люди, которые не стремятся рожать детей и тысячами уезжают из страны?


(комментарий скрыт)

s011ma 26 июня 2018 | 10:42

testmeter: На данный момент наиболее актуальным будет торг от игры с Испанией до чемпионского титула - как карта ляжет.

olegleon 26 июня 2018 | 10:07

подал? молодец. выполнил свою работу и может получить зарплату

noxepy_7_40_ 26 июня 2018 | 10:08

Хитро! Россия отпускает Сенцова, Сенцов триумфально возвращается на Украину, и вуаля! Через месяц он объявляется врагом народа и присаживается рядышком с Жаннойдаркукраинскогонарода. Многоходовочка, однако!

malinanti 26 июня 2018 | 10:16

noxepy_7_40_: А в ПАСЕ про Наденьку Савченко, ныне томящуюся в киевском мордоре-застенках киевского паханата, уже и не вспоминают.
Память в Пасешке напрочь отшибло.
А ведь как орали, крокодиловы слезы проливали: Свободу Наде!

neyexo 26 июня 2018 | 10:20

noxepy_7_40_:
Киселев не раз повторял в своих воскресных программах, что французские власти гнобят Павленского

blinorozhiy_chmo 26 июня 2018 | 10:08

СЕ в нынешние времена и террористов и неофашистов почему-то защищает.

malinanti 26 июня 2018 | 10:20

blinorozhiy_chmo: Не почему-то, а вполне закономерно, учитывая лицемерие и двойные стандарты Совета Европы.

shlevet 26 июня 2018 | 10:12

Генсек нарушает этим права Сенцова.
Он НЕ хочет, чтобы его миловал Путин

testmeter 26 июня 2018 | 10:18

shlevet: Турбьерн Ягланд обратился к Путину с требованием освободить Сенцова. Это в передаче РосСМИ требование об освобождении превратилось в "просьбу о помиловании"

testmeter 26 июня 2018 | 10:24

testmeter: Вот как эта "нижайшая просьба о помиловании" выглядит на английском: "The Secretary General Thorbjørn Jagland appealed to Putin to release Oleg Sentsov"

shlevet 26 июня 2018 | 10:37

testmeter: //...с требованием освободить...//
А отдать хохлам Крым, он ещё не потребовал?
=)):-)

jblack2 26 июня 2018 | 10:18

Из гуманитарных соображений стоило бы рассмотреть вопрос о принудительном питании заключенного, чтобы он вдруг кони ни двинул...

dorin1987 26 июня 2018 | 10:23

_: /Из гуманитарных соображений/ - Каких? У кого? У режима царька РФ, который после судилища отправил гражданина чужой страны на 22 года в колонию за мыслепреступление? Нет у режима царька РФ ни гуманности, ни соображений - только выгодный заложник под пытками.

oneoretwo 26 июня 2018 | 10:20

...у плешивого, по ходу, обострение синдрома коротышки-обмылка, однозначно:
без челобитной - ну, никак... и желательно, чтобы в пыли, у его сапог, валялись...
а этой старой ментовской корове остается лишь пожелать, чтобы скорая помощь на ея вызовы реагировала с точ такой же скоростью....

vlabumur 26 июня 2018 | 10:22

Ирландская голодовка 1981 года в тюрьме Мейз
Десять человек умерло 73 дня самый большой срок,46 дней самый маленький срок до смерти.

Сенцов голодает 43 дня.

Сомневаюсь что все по "чесноку."

malinanti 26 июня 2018 | 10:37

vlabumur: Маргарет Тэтчер - убийца.
Заморила настоящим голодом своих политических узников.
Не то, что этот дешевый цирк под названием "голодовка Сенцова".

meteor9 26 июня 2018 | 10:32

Сенцов-то при этом просит не за себя. Суть его требований "всех-на-всех" обменять. Они там в Еврпопах читать разучились что ли? Он же ясно сказал, что если не будет обмена, то он пойдёт до конца.

norma_term 26 июня 2018 | 10:36

Весь фокус в том, что Сенцов не просит себе помилования, а требует освободить ВСЕХ незаконно удерживаемых в российских тюрьмах украинских политзаключенных. Ключевое слово ВСЕХ .

s011ma 26 июня 2018 | 10:40

Москалькова, видимо, надеется, что Сенцов и голодовку-то устроил, лишь бы на неё вблизи посмотреть.

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