Генеральный секретарь Совета Европа подал президенту России официальную просьбу о помиловании украинца Олега Сенцова

Генеральный секретарь Совета Европа Турбьёрн Ягланд подал президенту России официальную просьбу о помиловании украинца Олега Сенцова, который голодает уже 43 дня. Об этом сообщает Голос Америки".

На прошлой неделе Ягланд приезжал в Москву, где встречался с Владимиром Путиным, главой МИДа Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой. По мнению Ягланда, Сенцов должен быть помилован по гуманитарным основаниям.

Сенцов был приговорён к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории Крыма террористического сообщества. 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить украинцев. Которые удерживаются в России.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА, что планирует лично посетить Сенцова и разобраться в противоречивой информации о его здоровье.