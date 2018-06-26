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09:30, 26 июня 2018

Автомобиль врезался сегодня утром в главное здание голландской газеты «Телеграаф» в Амстердаме

Автомобиль врезался сегодня утром в главное здание голландской газеты «Телеграаф» в Амстердаме. Как сообщает Рейтер, полиция предполагает, что водитель сделал это специально. Белый фургон протаранил стеклянный фасад в 4 утра по местному времени. После столкновения автомобиль загорелся.

В результате инцидента никто не пострадал. Водитель скрылся с места происшествия, его ищут.

Комментарии

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podpindosov_net_01 26 июня 2018 | 09:38

Никогда не было и вот опять.

olegleon 26 июня 2018 | 09:39

"Водитель скрылся с места происшествия, его ищут. "

протрезвеет или отпустит и сам придёт. скажет "не справился с управлением. был трезвый, наркотики не употреблял"

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