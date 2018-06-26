Автомобиль врезался сегодня утром в главное здание голландской газеты «Телеграаф» в Амстердаме
Автомобиль врезался сегодня утром в главное здание голландской газеты «Телеграаф» в Амстердаме. Как сообщает Рейтер, полиция предполагает, что водитель сделал это специально. Белый фургон протаранил стеклянный фасад в 4 утра по местному времени. После столкновения автомобиль загорелся.
В результате инцидента никто не пострадал. Водитель скрылся с места происшествия, его ищут.
Комментарии2
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podpindosov_net_01 26 июня 2018 | 09:38
Никогда не было и вот опять.
olegleon 26 июня 2018 | 09:39
"Водитель скрылся с места происшествия, его ищут. "
протрезвеет или отпустит и сам придёт. скажет "не справился с управлением. был трезвый, наркотики не употреблял"