Компания Евгения Пригожина просит суд США отклонить обвинения о вмешательстве в выборы американского президента
Компания российского бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд менеджмент и консалтинг» просит суд США отклонить обвинения о вмешательстве в выборы американского президента. Как сообщает Блумберг, компания также просит отменить назначение спецпрокурора Мюллера, поскольку оно противоречит американской Конституции.
В феврале Мюллер выдвинул обвинения против трёх компаний, которые могли оказать влияние на выборы 2016 года. Среди них и «Конкорд». Также во вмешательстве обвинили 13 россиян, в числе которых оказался сам Пригожин.
Комментарии4
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johnbmw Евгений Большаков 26 июня 2018 | 09:34
Поздняк метаться ... о репутации этой конторе, а тем более её шефу!, можно забыть НАВСЕГДА!!!!
danko1 26 июня 2018 | 09:37
johnbmw: Портянки тоже очень просят.
Ведь эти дебилы в таких условиях вообще без работы останутся. Их даже в дворники не возьмут.
podpindosov_net_01 26 июня 2018 | 09:40
США не впервой нарушать как свою Конституцию, так и Конституцию чужих суверенных государств.
davi__koloradov 26 июня 2018 | 09:37
Пускай же говорят собаки:
«Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!»
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