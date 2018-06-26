Компания Евгения Пригожина просит суд США отклонить обвинения о вмешательстве в выборы американского президента

Компания российского бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд менеджмент и консалтинг» просит суд США отклонить обвинения о вмешательстве в выборы американского президента. Как сообщает Блумберг, компания также просит отменить назначение спецпрокурора Мюллера, поскольку оно противоречит американской Конституции.

В феврале Мюллер выдвинул обвинения против трёх компаний, которые могли оказать влияние на выборы 2016 года. Среди них и «Конкорд». Также во вмешательстве обвинили 13 россиян, в числе которых оказался сам Пригожин.