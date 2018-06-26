Путин поручил МВД и Минтруда упростить порядок предоставления видов на жительство иностранцам, которые знают язык

Владимир Путин поручил МВД и Министерству труда упростить порядок предоставления видов на жительство иностранцам, которые знают русский язык и хотят работать в России. Глава государства сделал ещё несколько распоряжений. В частности, кабинету министров поручено до 15 июля внести поправки в закон, который предусматривает субсидирование до 6 процентов ставки по ипотеке для многодетных семей.

Глава государства также поручил принять меры для завершения строительства жилья, возводимого с привлечением средств дольщиков.