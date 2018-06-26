Путин поручил МВД и Минтруда упростить порядок предоставления видов на жительство иностранцам, которые знают язык
Владимир Путин поручил МВД и Министерству труда упростить порядок предоставления видов на жительство иностранцам, которые знают русский язык и хотят работать в России. Глава государства сделал ещё несколько распоряжений. В частности, кабинету министров поручено до 15 июля внести поправки в закон, который предусматривает субсидирование до 6 процентов ставки по ипотеке для многодетных семей.
Глава государства также поручил принять меры для завершения строительства жилья, возводимого с привлечением средств дольщиков.
Комментарии6
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yralez 26 июня 2018 | 09:37
Пора сменить электорат.....на китайцев и таджиков.
Те вообще молчат.
danko1 26 июня 2018 | 09:40
yralez: Новые "россияне" и на путингах самые активные участники.
И самые лучшие рабы. Да и численность население поднимают.
Совсем дебилом стал питерский гопник, делая такие заявления на фоне того, что в Европе творится.
ts 26 июня 2018 | 09:41
yralez: yralez: Так повышают народонаселение страны. Не улучшением качества жизни и повышением рождаемости, а привлечением мигрантов из-за рубежа... Всё доводится до абсурда...
pro_hanov 26 июня 2018 | 09:43
ts: Хорошее начинание! Надо срочно, до 1/8 финала ЧМ с Испанией предоставить гражданство 11 иностранцам, хорошо играющим в футбол.
riots 26 июня 2018 | 09:38
О, и строительство завершат. И для этого дольщикам всего то пару минут пришлось
постоять на коленях на глазах у всего мира. Отлично.
mikhail_spb_ 26 июня 2018 | 09:40
Завершать строительство жилья будут при помощи иностранцев, которые хотят работать на стройках России и немного понимают русский язык?