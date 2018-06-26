Сенцов отказался от предложения пройти медосмотр под руководством врачей, которые выберут его родственники и адвокат
Украинский режиссёр Олег Сенцов отказался от предложения пройти медосмотр под руководством врачей, которые выберут его родственники и адвокат. Об этом украинскому телевидению заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
Она отметила, что Сенцов встаёт и разговаривает. По её мнению, смертельной опасности для него нет. «Но меня не может не беспокоить, что 40 дней голодовки – это очень длительный срок», — подчеркнула она.
Комментарии13
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yralez 26 июня 2018 | 09:34
Ей еще кто то верит ?
olegleon 26 июня 2018 | 09:36
yralez: а ему? 40 дней голодовки и встаёт сам! посмотри на то, сколько смогли пожить ирландцы в британской тюрьме, когда действительно, на самом деле голодали.
oleg_andreevich 26 июня 2018 | 09:42
olegleon: Москалькова не посещала Сенцова.
johnbmw Евгений Большаков 26 июня 2018 | 09:43
olegleon: вы лично видели, что он Встаёт????
johnbmw Евгений Большаков 26 июня 2018 | 09:37
генерал_омбудсем - продажная Гнида ... ей веры у нормальных людей быть НЕ МОЖЕТ ...
podpindosov_net_01 26 июня 2018 | 09:43
johnbmw: Огласите список всех "нормальных" людей.
blinorozhiy_chmo 26 июня 2018 | 09:35
Не пойдёт террорист на обследование добровольно. Прибавку в весе просто так не скроешь.
ukraminadozemljudobrjt 26 июня 2018 | 09:35
Аферист хохляцкий.
johnbmw Евгений Большаков 26 июня 2018 | 09:42
ukraminadozemljudobrjt: вы верите ЛЮБОЙ шняге от оф.власти????
oldmen56 26 июня 2018 | 09:36
А посмотреть на него можно?
noxepy_7_40_ 26 июня 2018 | 09:39
oldmen56: Нельзя. Отъел себе такую будку на русских харчах, не в один телевизор не влезет.
venezianez49 26 июня 2018 | 09:38
С самого начала всей этой истории у меня было подозрение, что Сенцов - душевнобольной.
sir_sar 26 июня 2018 | 09:43
От медосмотра отказался, а от поддерживающей терапии нет. С ней он может гнать понты все 20 лет.
Пора бы ему прописать трудотерапию.