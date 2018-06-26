Украинский режиссёр Олег Сенцов отказался от предложения пройти медосмотр под руководством врачей, которые выберут его родственники и адвокат. Об этом украинскому телевидению заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Она отметила, что Сенцов встаёт и разговаривает. По её мнению, смертельной опасности для него нет. «Но меня не может не беспокоить, что 40 дней голодовки – это очень длительный срок», — подчеркнула она.