В португальской больнице скончался российский музыкант Андрей Сучилин
В португальской больнице скончался российский музыкант Андрей Сучилин. В конце мая его сняли с рейса из-за сильного неприятного запах, который был вызван инфекционным заболеванием. Тогда лайнер, летевший из Амстердама на Канары, совершил экстренную посадку в португальском городе Фару. Ньюсру.ком пишет, что в Португалии музыкант остался без денег, консульской поддержки и медицинской помощи.
Как написала в Фэйсбуке жена Сучилина, его удалось госпитализировать. После сделанной операции музыкант пошёл на поправку, но затем его состояние снова ухудшилось Инфекцию остановить не удалось.
Комментарии2
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vilingrad 26 июня 2018 | 09:36
А вот блин, узнает ли, Родина, мать ее, одного из пропавших своих сыновей?
olegleon 26 июня 2018 | 09:42
вот тебе и "европейское качество медицины" (((