В португальской больнице скончался российский музыкант Андрей Сучилин. В конце мая его сняли с рейса из-за сильного неприятного запах, который был вызван инфекционным заболеванием. Тогда лайнер, летевший из Амстердама на Канары, совершил экстренную посадку в португальском городе Фару. Ньюсру.ком пишет, что в Португалии музыкант остался без денег, консульской поддержки и медицинской помощи.

Как написала в Фэйсбуке жена Сучилина, его удалось госпитализировать. После сделанной операции музыкант пошёл на поправку, но затем его состояние снова ухудшилось Инфекцию остановить не удалось.