Совет стран ЕС сегодня должен одобрить выделение очередного пакета помощи Украине в размере миллиарда евро
Совет стран ЕС сегодня должен одобрить выделение очередного пакета помощи Украине в размере миллиарда евро.
Новая программа помощи предусматривает выплату Украине двух траншей. Каждый в размере пятисот миллионов евро. Кредиты должны помочь Киеву покрыть часть потребностей во внешнем финансировании в этом и следующем году. О том, что Совет ЕС без обсуждения одобрит пакет помощи, РИА сообщил собеседник в Евросоюзе, знакомый с ситуацией. Транши Украина получит при условии проведения антикоррупционных реформ. Европарламент ранее одобрил выделение Киеву нового пакета макрофинансовой помощи от ЕС до миллиарда евро. Это не только сигнал о поддержке Украины и её реформ по борьбе с коррупцией. Но и послание России, что развитие демократической сильной и независимой Украины стратегическая цель Европы, отметила депутат от Европейской народной партии Сандра Калниете. Это уже третий пакет помощи Киеву с 2014.
С того периода страна уже получила почти 3 миллиарда евро. Платеж в 600 миллионов евро в январе этого года ЕС отменил из-за неполного соблюдения Киевом установленных условий, напоминает Deutsche Welle.
Международный валютный фонд на прошлой неделе назвал свои требования для получения Украиной транша. От Киева ждут правок в закон об антикоррупционном суде, решения вопросов с бюджетом и ценами на газ. МВФ призвал власти Украины установить рыночные цены на топливо.
Комментарии8
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benny_point 26 июня 2018 | 09:24
Брать можно, а отдавать будет дядя есть лозунг укробандеровцев.
ura_russians 26 июня 2018 | 09:26
с миллиарда то как зашикуют !!!
Петрошеко, Яценюк, Гройсман опять же...
kottigr1 26 июня 2018 | 09:28
benny_point: Помощь ЕС всегда приносит должный эффект. Взять вот к примеру в сравнении с РФ ту же Прибалтику, состоящую из бывших республик СССР.
При одинаковых расходах на содержание жилья и ЖКХ..
Средняя нетто-зарплата (зарплата после уплаты налогов) в Латвии составляет - 676 евро.
Средняя заработная плата россиян упала ниже 424 евро в месяц, опустившись ниже уровня средней зарплаты в Китае.
В РФ минимальная зарплата составляет 9 489 рублей, что в евро где-то около - 130 евро. В Латвии - это 370 евро.
370 евро и 130 евро - огромная разница. В Латвии люди богаче россиян в три раза !
Раньше запутинцы кивали на помощь ЕС якобы за счет которой существовала Латвия, но в общем бюджете Латвии дотации из Брюсселя давным давно занимают исчезающе малую цифру.. Латвия давно научилась жить на свои..
Бюджет Латвии на 2017 год. В 2017 году доходы консолидированного госбюджета запланированы на уровне 8,066 млрд евро, расходы — 8,367 млрд евро. Если учесть, что Латвия сама платит взносы в бюджет ЕС, причем весьма не слабые.. Получается, что Латвия прекрасно справится и без помощи ЕС.
Как Путину удалось в Великой и сырьевой РФ сделать так, что россияне являются нищими даже в сравнении с жителями Латвии у которой нет нефти, газа, алмазов.. !?
Почему про все невиданные успехи и Величие путинской России можно услышать только лишь в "патриотических" анекдотах и невозможно посмотреть на них в реальности ?
olegleon 26 июня 2018 | 09:31
kottigr1: чудик, а причём тут Прибалтика, если статья про Украину. ты и сравнивай украинские достижения, т.е. доходы украинцев с российскими.
kottigr1 26 июня 2018 | 09:36
olegleon: Чудик, новость про выделение помощи ЕС странам вырвавшимся из российской нищеты и бесправия..
blinorozhiy_chmo 26 июня 2018 | 09:33
Петька-алкаш быстро и профессионально попилит очередной транш. ))
putn_pnh 26 июня 2018 | 09:25
Ну, да. Европа забыла Украину. Это же очевидно.
davi__koloradov 26 июня 2018 | 09:32
рашковату жаба плющит от злобы.