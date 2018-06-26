Международное рейтинговое агентство Standard&Poor`s повысило кредитный рейтинг Греции с уровня В до В+ с позитивным прогнозом. Это отражает улучшившийся баланс рисков кредитоспособности страны при том, что государственный долг Греции остаётся высоким.

Несколько дней назад Еврокомиссия объявила, что финансовый кризис вокруг Греции продолжавшийся в течение 8 лет, завершён.