Агентство Standard&Poor`s повысило кредитный рейтинг Греции с уровня В до В+ с позитивным прогнозом
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor`s повысило кредитный рейтинг Греции с уровня В до В+ с позитивным прогнозом. Это отражает улучшившийся баланс рисков кредитоспособности страны при том, что государственный долг Греции остаётся высоким.
Несколько дней назад Еврокомиссия объявила, что финансовый кризис вокруг Греции продолжавшийся в течение 8 лет, завершён.
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