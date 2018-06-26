Мероприятия, приуроченные к Международному дню в поддержку жертв пыток, пройдут сегодня в городах России. Эта проблема актуальна по всей стране, обращение с заключенными не должно быть бесчеловечным и унизительным. Об этом «Эху» рассказал член Комитета против пыток Иван Жильцов.

Мероприятия призваны привлечь внимание общественности к необходимости искоренения пыток.