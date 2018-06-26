Мероприятия, приуроченные к Международному дню в поддержку жертв пыток, пройдут сегодня в городах России
Мероприятия, приуроченные к Международному дню в поддержку жертв пыток, пройдут сегодня в городах России. Эта проблема актуальна по всей стране, обращение с заключенными не должно быть бесчеловечным и унизительным. Об этом «Эху» рассказал член Комитета против пыток Иван Жильцов.
Мероприятия призваны привлечь внимание общественности к необходимости искоренения пыток.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
lenin3 26 июня 2018 | 09:14
Шо значит:"мероприятия,приуроченные к.."?Ментам будут выдавать приуроченные дополнительные бутылки шампанского?