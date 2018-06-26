КПРФ впервые в истории отказалась от выдвижения кандидатов на губернаторских выборах сразу в трех регионах. Это Новосибирская и Омская области, а также Красноярский край.

Решение о пропуске выборов в ряде регионов уже утверждено президиумом ЦК КПРФ, рассказали партийные источники РБК. По их словам, гораздо более важной повесткой для коммунистов станет подготовка референдума против повышения пенсионного возраста. На этом фоне участвовать в выборах с предопределенным результатом в КПРФ не собираются, добавили собеседники РБК. Ранее мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть лично заявил об отказе участвовать в выборах губернатора Новосибирской области в пользу врио главы региона Андрея Травникова. Это была инициатива федерального руководства КПРФ, в отличие от Омской области и Красноярского края, рассказали источники РБК. По их словам, в этих регионах уже местные отделения сами поддержали местных врио губернаторов Александра Буркова и Александра Усса соответственно.

Кроме того, такие решения поддержал лидер партии Геннадий Зюганов, также все было согласовано с администрацией президента, говорят источники РБК. Кроме того, в КПРФ задумываются об отказе участвовать в выборах в Алтайском крае.

В прошлом году КПРФ отказалась от участия в губернаторских выборах только в Республике Марий Эл.