КПРФ впервые в истории отказалась от выдвижения кандидатов на губернаторских выборах сразу в трех регионах
КПРФ впервые в истории отказалась от выдвижения кандидатов на губернаторских выборах сразу в трех регионах. Это Новосибирская и Омская области, а также Красноярский край.
Решение о пропуске выборов в ряде регионов уже утверждено президиумом ЦК КПРФ, рассказали партийные источники РБК. По их словам, гораздо более важной повесткой для коммунистов станет подготовка референдума против повышения пенсионного возраста. На этом фоне участвовать в выборах с предопределенным результатом в КПРФ не собираются, добавили собеседники РБК. Ранее мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть лично заявил об отказе участвовать в выборах губернатора Новосибирской области в пользу врио главы региона Андрея Травникова. Это была инициатива федерального руководства КПРФ, в отличие от Омской области и Красноярского края, рассказали источники РБК. По их словам, в этих регионах уже местные отделения сами поддержали местных врио губернаторов Александра Буркова и Александра Усса соответственно.
Кроме того, такие решения поддержал лидер партии Геннадий Зюганов, также все было согласовано с администрацией президента, говорят источники РБК. Кроме того, в КПРФ задумываются об отказе участвовать в выборах в Алтайском крае.
В прошлом году КПРФ отказалась от участия в губернаторских выборах только в Республике Марий Эл.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 26 июня 2018 | 09:07
И правильно.
Комуняки - родоначальники и неотъемлемая часть преступной власти жуликов, воров и бандитов.
vikwlad 26 июня 2018 | 09:30
mikhail_spb_:
Коммунист всегда готов ради бабок маму родную в ГУЛАГ сдать.
luger_max_otto 26 июня 2018 | 09:07
Язык у Зю стерся от подлизывания путинскому режиму до такой степени, что на участие в выборах не осталось?
venmud 26 июня 2018 | 09:19
"такие решения поддержал лидер партии Геннадий Зюганов, также все было согласовано с администрацией президента"
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Все наоборот: решение спустили из АП, а дальше по принципу - расслабься, получай удовольствие и обязательно подмахивай.