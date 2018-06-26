На Чемпионате мира по футболу сегодня завершаются матчи в группах C и D. В 17.00 австралийцы сыграют со сборной Перу, а датчане встречаются с французами. Сборная Франции обеспечила себе выход в плэй-офф, датчанам достаточно сыграть вничью.

Австралийцев устроит только победа при том, что Дания не должна набрать ни одного очка во встрече с французами.