На Чемпионате мира по футболу сегодня завершаются матчи в группах C и D
На Чемпионате мира по футболу сегодня завершаются матчи в группах C и D. В 17.00 австралийцы сыграют со сборной Перу, а датчане встречаются с французами. Сборная Франции обеспечила себе выход в плэй-офф, датчанам достаточно сыграть вничью.
Австралийцев устроит только победа при том, что Дания не должна набрать ни одного очка во встрече с французами.
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