Трамп удивился тому, что знаменитый производитель мотоциклов компания «Харлей Дэвидсон» решила начать выпуск в Европе
Президент США Дональд Трамп удивился тому, что знаменитый производитель мотоциклов компания «Харлей Дэвидсон» решила начать выпуск в Европе. В своём Твиттере он написал: «Я тяжело боролся за них, а в итоге они не будут платить пошлины при продажах в Евросоюзе, который нанёс нам большой урон в торговле».
ЕС ввёл ответные меры на американские пошлины на металлы. Среди прочего сборами обложены такие символические для США товары, как бурбон, джинсы и мотоциклы.
Комментарии4
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veliratsepp 26 июня 2018 | 09:00
Этот отмороженный дальше еще и не так удивиться. Баланс в торговых отношениях складывался полсотни лет. А тут пришел, б..., Гарибальди и взмахнул чем-то там.
Недавно общался с китайскими бизнесменами. Они спокойно сказали, что их правительство все понимает, и пока смотрит на скачки рыжего клоуна. Потом, как они сказали, Китай ответит.
Покупаем попкорн. Смотрим сериал «Меланьин муж. Сезон 2.»
sergirusso 26 июня 2018 | 09:15
Я так думаю, что чем дальше, тем больше у Трампа будет причин для удивления. Бросит мячик, например, и будет удивляться тому, что мячик этот на землю упадет, конечно если не получиться придать ему космическую скорость...
nehoroshiy 26 июня 2018 | 09:23
При демократии тоже можно выбрать президента на свою голову. Ну, хоть не на 20 лет.
Американцы почувствую на себе деятельность Трампа чуть позже.
vikwlad 26 июня 2018 | 09:40
nehoroshiy:
При демократии есть ещё и независимые парламент, независимые суды и независимые средства массовой информации. Поэтому дурак-президент не так уж страшен, как в России.