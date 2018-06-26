Президент США Дональд Трамп удивился тому, что знаменитый производитель мотоциклов компания «Харлей Дэвидсон» решила начать выпуск в Европе. В своём Твиттере он написал: «Я тяжело боролся за них, а в итоге они не будут платить пошлины при продажах в Евросоюзе, который нанёс нам большой урон в торговле».

ЕС ввёл ответные меры на американские пошлины на металлы. Среди прочего сборами обложены такие символические для США товары, как бурбон, джинсы и мотоциклы.