Суд рассмотрит сегодня иск о защите чести и достоинства Михаила Прохорова к Алексею Навальному
Люблинский суд Москвы рассмотрит сегодня по существу иск о защите чести и достоинства бизнесмена Михаила Прохорова к оппозиционеру Алексею Навальному.
Прохоров просит суд обязать Навального опровергнуть утверждение о том, что бизнесмен давал взятку бывшему вице-премьеру Александру Хлопонину. В качестве компенсации морального вреда Прохоров просит взыскать с Навального 1 рубль.
Комментарии15
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olegleon 26 июня 2018 | 08:49
Прохоров хочет разорить Навального!
romashka__ 26 июня 2018 | 08:56
С одним рублем, но без чести и достоинства.
vezdehod 26 июня 2018 | 09:17
Как можно рассматривать то, чего НЕТ?
platonnekafrin 26 июня 2018 | 08:56
Прохоров, покайся! Дам три рубля!
vladimir1967 26 июня 2018 | 09:05
Прохоров окончвтельно себя дискредитировал этим иском.
yralez 26 июня 2018 | 09:05
Честь и достоинство прохоров оценил реально.....именно столько они у него и стоят.
polsan 26 июня 2018 | 09:06
Достоинство определяется теперь количеством денег, заработных непосильным трудом!!
Следующие поколения уже не будут ничего знать про итоги залоговой приватизации и то как определённые люди стали в одночасье сказочно богатыми на деньги Минфина.
good_night 26 июня 2018 | 09:07
Михаил, не устраивай тяжбу, будь мужиком
Набей просто морду Олёше своим большим кулаком.
vezdehod 26 июня 2018 | 09:19
good_night:
Михаил, не устраивай тяжбу, будь мужиком
Набей просто морду Олёше своим большим кулаком.
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Ты. видимо. дебил уже кулак принял
Но - быстро челюсть поменял.
lager23 26 июня 2018 | 09:11
Объявление в путинском цирке:
Сегодня днём в 14.00 новая программа и феерическое представление!
"Голубой воришка" или латентный гомосексуалист Миша, против рецидивиста со стажем Навального в схватке за 1 рубль.
Для пенсионеров вход бесплатный
good_night 26 июня 2018 | 09:24
lager23:
Ты бы, Alex Furisos, отключил бы свой .овнонасос!
mrvassi 26 июня 2018 | 09:32
lager23: после 65 )))
trans 26 июня 2018 | 09:20
И правда, как можно сомневаться в честности Прохорова?! Ну какая нафиг взятка, ну заплатил за избушка в два раза дороже, какие пустяки....Может Навальный еще сомневается что Прохоров честно заработал свои миллиарды?!
putn_pnh 26 июня 2018 | 09:29
Там на столько все очевидно, что просто смешно.
sergey_petr 26 июня 2018 | 09:36
Как, у этого куршавельского донжуана есть честь (полагаю, что "достоинство" есть, но в штанах, иначе бы не донжуанил)? Не ошибся Миша только в оценке своей чести (правда, как настоящий бизнесмен, многократно завысил её стоимость!)...