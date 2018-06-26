Татьяна Москалькова собирается посетить сегодня в Киеве осуждённого российского военнослужащего Максима Одинцова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова собирается посетить сегодня в Киеве осуждённого российского военнослужащего Максима Одинцова, а также встретиться с членами экипажа российского судна «Норд», которое было задержано в Азовском море в марте этого года. Москалькова уже находится в Киеве. Она утверждает, что пока не получила чёткого ответа, будет ли допущена к посещению.
Одинцова, однако надеется, что это получится.
Комментарии12
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luger_max_otto 26 июня 2018 | 08:49
ОК, надеюсь, что её пустят. А что в России с политзаключенными?
kottigr1 26 июня 2018 | 08:52
luger_max_otto: Странно.. Российские военнопленные на Украине есть, а вот войны между РФ и Украиной нет..
Получается что Путин смог полностью повторить путь Гитлера. Он как и фюрер напал на Украину без объявления войны, оккупировал Крым, даже мост построил туда как это сделали фашисты..
Может быть и финал у Путина с Гитлером будет общим ?
vezdehod 26 июня 2018 | 09:15
Многого она хочет...Вначале допустите к Олегу Сенцову. а затем разевай хотелку.
ugas 26 июня 2018 | 09:41
luger_max_otto: А я надеюсь, что ее не пустят до тех пор, пока украинского правозащитника не допустят к Сенцову!
yralez 26 июня 2018 | 08:55
Главполицай и тут врет, никто в посещении ее террориста и уголовника-наемника не запрещал.
Это уже сила привычки---врать и пропагондонить....ну и должностные обязанности должностных лиц РФ.
shai13 26 июня 2018 | 08:58
не пущать. украинку не пустили. почему эту надо пускать. и вообще - где красный крест с полумесяцем? военнопленными насчёт их житья - битья они должны заниматься.
luger_max_otto 26 июня 2018 | 09:05
Наоборот, пустить нужно. Это ничего не даст путинскому режиму.
snikkersnepper 26 июня 2018 | 09:11
Меня так прикалывает, когда эхомячки строгают собственные комменты ("военнопленный", "террорист"), даже не удосужившись выяснить, кто такой Максим Одинцов и почему он сидит.
Этим людям бесполезно что-то объяснять...
kottigr1 26 июня 2018 | 09:25
snikkersnepper: Максим Одинцов был задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины 20 ноября 2016 года возле пункта пропуска "Чонгар" на границе с Крымом. 8 декабря 2016 года Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение по факту задержания российских военнослужащих.
snikkersnepper 26 июня 2018 | 09:42
snikkersnepper:
Как и было сказано...
zztop1960 26 июня 2018 | 09:25
Если украинцы поступят как поступили в России , их никто не осудит
putn_pnh 26 июня 2018 | 09:28
Посетить ихтамнета... это нужно уметь.