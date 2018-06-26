Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова собирается посетить сегодня в Киеве осуждённого российского военнослужащего Максима Одинцова, а также встретиться с членами экипажа российского судна «Норд», которое было задержано в Азовском море в марте этого года. Москалькова уже находится в Киеве. Она утверждает, что пока не получила чёткого ответа, будет ли допущена к посещению.

Одинцова, однако надеется, что это получится.