Компания Apple планирует выпустить новую версию беспроводных наушников AirPods
Компания Apple планирует выпустить новую версию беспроводных наушников AirPods. Как сообщает агентство Блумберг, они будут оснащены биометрическими датчиками для отслеживания сердечного ритма и получат защиту от попадания капель воды.
При этом они будут дороже предыдущей версии, которая вышла на рынок по 159 долларов. Появятся в продаже новые наушники не раньше 2019 года.
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