Компания Apple планирует выпустить новую версию беспроводных наушников AirPods. Как сообщает агентство Блумберг, они будут оснащены биометрическими датчиками для отслеживания сердечного ритма и получат защиту от попадания капель воды.

При этом они будут дороже предыдущей версии, которая вышла на рынок по 159 долларов. Появятся в продаже новые наушники не раньше 2019 года.