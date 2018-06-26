В американскую Киноакадемию включили трёх россиян
В новом списке, опубликованном на сайте организации, сценарист Олег Негин, оператор Михаил Кричман и монтажёр Анна Масс. Они известны по работе над фильмами режиссёра Андрея Звягинцева «Левиафан» и «Нелюбовь».
Всего в состав Академии включены 928 кинодеятелей из 59 стран мира.
Комментарии2
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olegleon 26 июня 2018 | 08:38
что за хрень? а где великие оскароносные режиссёры Серебренников и Сенцов?
s011ma 26 июня 2018 | 08:50
А Никита это переживёт?