Президент США Дональд Трамп перестал информировать главу пентагона Джеймса Мэттиса о ключевых военных решениях
Президент США Дональд Трамп перестал информировать главу пентагона Джеймса Мэттиса о ключевых военных решениях. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на свои источник в Белом доме. В частности, по его данным, Мэттис лишь постфактум узнал о выходе США из ядерной сделки с Ираном, а также о приостановке военных учений с Южной Кореей. По данным телеканала, Мэттис не знал, что Трамп дал распоряжение создать космические силы.
Источник добавил, что Дональд Трамп чувствует исходящую от Мэттиса снисходительность и как тот без энтузиазма выполняет его указания.
Комментарии2
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greeg1 26 июня 2018 | 08:46
Фигня какая. Шойгу тоже узнаёт задним числом, что на вооружении ВКС имеются вертолёты Апачи.
captainobvious 26 июня 2018 | 08:47
что значит, "перестал информировать"? у Мэттиса что, нет аккаунта в Твиттере?