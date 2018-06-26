Президент США Дональд Трамп перестал информировать главу пентагона Джеймса Мэттиса о ключевых военных решениях. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на свои источник в Белом доме. В частности, по его данным, Мэттис лишь постфактум узнал о выходе США из ядерной сделки с Ираном, а также о приостановке военных учений с Южной Кореей. По данным телеканала, Мэттис не знал, что Трамп дал распоряжение создать космические силы.

Источник добавил, что Дональд Трамп чувствует исходящую от Мэттиса снисходительность и как тот без энтузиазма выполняет его указания.