Прокуратура организовала проверку на основании видео, на котором человек призывает наказать художника за карикатуру
Прокуратура Камчатского края организовала проверку на основании размещённой в интернете видеозаписи, на которой человек в одежде священнослужителя призывает наказать камчатского художника за карикатуру, изображающую Николая II. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора края. Судя по всему, речь идёт о произведении художника Дениса Лопатина, на которое уже жаловались жители Камчатского края. На этом же рисунке депутат Госдумы Наталья Поклонская узнала и себя, и также была весьма недовольна и даже обращалась к главе Следственного комитета.
Художник Денис Лопатин заявлял о намерении попросить политическое убежище во Франции.
Комментарии8
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olegleon 26 июня 2018 | 08:36
" Художник Денис Лопатин заявлял о намерении попросить политическое убежище во Франции. "
для этого он и написал картину
isnowanaarene 26 июня 2018 | 08:45
olegleon: Это имеет какое-то значение? Захотел и написал.
olegleon 26 июня 2018 | 08:53
isnowanaarene: конечно. захотел переехать во Францию и написал.
vezdehod 26 июня 2018 | 08:47
Прокуратура возбуждается по любому поводу - лишь бы быть всегда на виду. у кремлёвской стены.
olegleon 26 июня 2018 | 08:55
vezdehod: ну так должны же они показывать кипучую деятельность и свою нужность. а иначе и сократить могут.
"Работать пойдёшь. Умеешь что-нибудь делать-то? Да, есть из чего впасть в отчаяние" (особенности национальной охоты)
shlevet 26 июня 2018 | 08:39
Похоже этот священнослужитель такой же ряженый как и казаки
blindpew_33 26 июня 2018 | 08:39
Похоже, кто-то дал секте царежопников команду снова активизироваться? Давненько их мурло не отсвечивало...
yralez 26 июня 2018 | 09:01
А на кого возбудилась прокурятина ?
На ряженого и няшу или на карикатуру ?
Хотя, разве прокурятина может возбудиться на ряженых и няшу......у них же нормальные сексуальные воззрения.
Надеюсь.