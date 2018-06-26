Прокуратура организовала проверку на основании видео, на котором человек призывает наказать художника за карикатуру

Прокуратура Камчатского края организовала проверку на основании размещённой в интернете видеозаписи, на которой человек в одежде священнослужителя призывает наказать камчатского художника за карикатуру, изображающую Николая II. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора края. Судя по всему, речь идёт о произведении художника Дениса Лопатина, на которое уже жаловались жители Камчатского края. На этом же рисунке депутат Госдумы Наталья Поклонская узнала и себя, и также была весьма недовольна и даже обращалась к главе Следственного комитета.

Художник Денис Лопатин заявлял о намерении попросить политическое убежище во Франции.