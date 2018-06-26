КПРФ впервые за свою историю отказалась от выдвижения кандидатов в губернаторы сразу в трёх регионах
КПРФ впервые за свою историю отказалась от выдвижения кандидатов в губернаторы сразу в трёх регионах. Кандидатов от партии не будет в Новосибирской и Омской областях, а также в Красноярском крае.
Кроме того, коммунисты могут отказаться от участия в выборах главы Алтайского края, сообщил источник РБК в партии. Он пояснил, что коммунисты считают более важным готовиться к референдуму против повышения пенсионного возраста, чем «участвовать в выборах в предопределённым результатом».
Комментарии5
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ivar1964 26 июня 2018 | 08:37
//«участвовать в выборах в предопределённым результатом».//
КПРФ сделала со своей стороны все возможное, чтобы результат был "предопределенным". "Тому не надо далеко ходить, у кого черт за плечами!"
vezdehod 26 июня 2018 | 08:44
КПРФ окончательно легла под царя батюшку - так ей спокойно и сытно.
vikwlad 26 июня 2018 | 08:47
Договорняк работает. КПРФ зарабатывает бабки.
nehoroshiy 26 июня 2018 | 09:31
vezdehod: Это и была их идеология на практике , но единицы это понимали.
vasya_von_smetankin 26 июня 2018 | 08:48
Что при коммунистах выборы с "предопределённым результатом", что при чекистах выборы с "предопределённым результатом", один хрен.