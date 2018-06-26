КПРФ впервые за свою историю отказалась от выдвижения кандидатов в губернаторы сразу в трёх регионах. Кандидатов от партии не будет в Новосибирской и Омской областях, а также в Красноярском крае.

Кроме того, коммунисты могут отказаться от участия в выборах главы Алтайского края, сообщил источник РБК в партии. Он пояснил, что коммунисты считают более важным готовиться к референдуму против повышения пенсионного возраста, чем «участвовать в выборах в предопределённым результатом».