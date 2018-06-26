Сборная России по футболу сыграет в 1\8 финала с командой Испании

Россияне накануне проиграли уругвайцам со счётом 0:3 и заняли второе место в своей группе, а испанцы с трудом свели к ничьей в матче с командой Марокко, что позволило занять им первое место. В свою очередь Уругвай сыграет с Португалией, которая накануне сыграла вничью со сборной Ирана.