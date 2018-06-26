Сборная России по футболу сыграет в 1\8 финала с командой Испании
Россияне накануне проиграли уругвайцам со счётом 0:3 и заняли второе место в своей группе, а испанцы с трудом свели к ничьей в матче с командой Марокко, что позволило занять им первое место. В свою очередь Уругвай сыграет с Португалией, которая накануне сыграла вничью со сборной Ирана.
Комментарии3
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sandro_007 26 июня 2018 | 08:20
Переиграет Йерро Стас
Введя болельщиков в экстаз,
Защиту Черышев пронзит,
А Дзюба мастерски вонзит.
huyt 26 июня 2018 | 08:23
sandro_007: Счёт будет такой же как с Уругваем. Не удался у путинской власти трюк с футболом. Пора россиянам наконец-то о своих пенсиях подумать.
vlad2 26 июня 2018 | 08:58
Испанцам писец.