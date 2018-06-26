Две израильские ракеты минувшей ночью упали возле международного аэропорта Дамаска
Об этом сообщило государственное телевидение Сирии. «Франс-пресс» передаёт, что ракеты поразили склад оружия. По предварительным данным, он принадлежал ливанской группировке «Хесболла».
Комментарии5
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gregor 26 июня 2018 | 08:35
Мочить террористов хезболла в сортире .
Вот Путин не даст соврать .... ,когда мочил террористов в сортире ,где бы они не были ..... .
vikwlad 26 июня 2018 | 08:44
Опять хвалёные С-400 и С-300 ничего не увидели и ничего не отловили.
polsan 26 июня 2018 | 08:58
Две израильские ракеты минувшей ночью упали .....
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Так они что просто упали или всё же поразили какие -то цели?! ) Непонятно!
zor 26 июня 2018 | 09:08
polsan: Преследуемые российскими С-400 и с-300, обессиленые израильские ракеты упали на сирийский склад боеприпасов.
crocus65 26 июня 2018 | 09:04
Израильтяне ребята жесткие. Уважаю.