Координатор штаба Алексея Навального в Волгограде оштрафован на 150 тысяч рублей за согласованную акцию
Центральный районный суд города счел, что Алексей Волков нарушил порядок организации и проведения митинга 5 мая с помощью «Твиттера». Об этом сообщили соратники Волкова. В отличие от других городов акция «Он нам не царь» против нового президентского срока Владимира Путина в Волгограде была согласована и прошла без задержаний. Всего в России 5 мая были задержаны более 1600 человек.
Комментарии3
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putin_itogy 26 июня 2018 | 07:48
Преступник сидит в Кремле.
И его нельзя оштаВОВАть..
Пока, нельзя.
huyt 26 июня 2018 | 07:55
putin_itogy: Кремлёвский плешывый карлик боится всяких митингов, акций, пикетов, а Навального боится он больше, чем НАТО.
stoik33 26 июня 2018 | 07:54
Суд не слышал о статье 31 Конституции, которая закрепляет право на свободу собраний и митингов? Судьи не знают собственной Конституции?
Что говорить о праве на восстание?