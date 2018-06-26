Координатор штаба Алексея Навального в Волгограде оштрафован на 150 тысяч рублей за согласованную акцию

Центральный районный суд города счел, что Алексей Волков нарушил порядок организации и проведения митинга 5 мая с помощью «Твиттера». Об этом сообщили соратники Волкова. В отличие от других городов акция «Он нам не царь» против нового президентского срока Владимира Путина в Волгограде была согласована и прошла без задержаний. Всего в России 5 мая были задержаны более 1600 человек.