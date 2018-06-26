Минфин предлагает засекретить сведения об акционерах инвестфондов, которые попали под санкции

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства. По действующим правилам, инвестфонды и управляющие компании паевых инвестиционных фондов обязаны раскрыть данные об акционерах и бенефициарах до 2 июля. Опрошенные изданием эксперты поясняют, что инициатива Минфина позволит инвестфондам, чьи совладельцы попали под санкции, избежать проблем с доступом к финансовому рынку.