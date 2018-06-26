Минфин предлагает засекретить сведения об акционерах инвестфондов, которые попали под санкции
Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства. По действующим правилам, инвестфонды и управляющие компании паевых инвестиционных фондов обязаны раскрыть данные об акционерах и бенефициарах до 2 июля. Опрошенные изданием эксперты поясняют, что инициатива Минфина позволит инвестфондам, чьи совладельцы попали под санкции, избежать проблем с доступом к финансовому рынку.
Комментарии2
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gennomov 26 июня 2018 | 07:52
Только о себе и думают, а как же мы будем гордиться попавшими под санкции, сами будут гордится собой в тихаря?
huyt 26 июня 2018 | 07:58
gennomov: жулики есть жулики. да и денег из страны вывели сотнями миллиардов евро.А кто-то ещё до сих пор сетует про какие-то "проклятые 90-е".....