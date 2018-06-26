Испания станет соперником России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Наша команда накануне проиграла Уругваю со счетом 0:3 и заняла второе место в своей группе. Испанцы сыграли вничью с Марокко 2:2 и вышли в плей-офф с первого места. Матч Испания – Россия состоится 1 июля в «Лужниках». Уругвай в 1/8 финала сыграет 30 июня в Сочи с командой Португалии, которая не смогла обыграть Иран 1:1 и заняла второе место в группе.
Комментарии4
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sandro_007 26 июня 2018 | 07:35
Вернем испанцам должок за Евро-2008.
eroot 26 июня 2018 | 07:38
Ну чо, приготовились. Сколько денег нужно подкинуть чтобы испанцы себе забили?
stalk25 26 июня 2018 | 07:40
Прощай, наш ЧМ.
huyt 26 июня 2018 | 08:00
stalk25: Всё решится 1 июля. Думаю, счёт будет такой же как с Уругваем.