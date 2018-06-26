Испания станет соперником России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Наша команда накануне проиграла Уругваю со счетом 0:3 и заняла второе место в своей группе. Испанцы сыграли вничью с Марокко 2:2 и вышли в плей-офф с первого места. Матч Испания – Россия состоится 1 июля в «Лужниках». Уругвай в 1/8 финала сыграет 30 июня в Сочи с командой Португалии, которая не смогла обыграть Иран 1:1 и заняла второе место в группе.