Дональд Трамп раскритиковал ресторан, из которого выставили его пресс-секретаря
Президент США в своем «Твиттере» назвал заведение грязным. На прошлой неделе в городе Лексингтон штат Вирджиния владелица ресторана Red Hen попросила пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс его покинуть. В интервью Washington Post ресторатор Стефани Уилкинсон заявила, что Сандерс работает на бесчеловечную и неэтичную администрацию Трампа.
Комментарии2
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stoik33 26 июня 2018 | 07:45
Как лисонька о винограде.
lapin100 26 июня 2018 | 07:46
Надо не обзываться , а пожаловаться Путину и он пришлёт в ресторан Онищенко и пожар надзор!