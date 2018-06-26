Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Сеула
Лайнер компании Korean Air повредил крыло самолета перевозчика Asiana Airlines. Как передает агентство «Ренхап», в момент столкновения пассажиров внутри не было, информации о пострадавших нет.
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Лайнер компании Korean Air повредил крыло самолета перевозчика Asiana Airlines. Как передает агентство «Ренхап», в момент столкновения пассажиров внутри не было, информации о пострадавших нет.
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