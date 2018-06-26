Компания Евгения Пригожина назвала незаконным назначение в США Роберта Мюллера спецпрокурором
Он возглавляет расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы. Как передает CNN, адвокаты российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» заявили, что у Мюллера нет достаточных полномочий, поскольку он был назначен на должность не Конгрессом или президентом, а на основании внутреннего распоряжения Минюста. В феврале обвинения по делу о вмешательстве в выборе были предъявлены 13 россиянам, в том числе бизнесмену Евгению Пригожину и трем связанным с ним компаниям. В российских СМИ Пригожина называют поваром Путина.
Комментарии7
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shlevet 26 июня 2018 | 07:35
Как они до сих пор живут с этим президентом, которого выбрала Россия?
putin_itogy 26 июня 2018 | 07:43
Преступник остался недовольным назначением следователя..))
ngilmutdinov 26 июня 2018 | 07:45
Чует кошка...
ivar1964 26 июня 2018 | 07:48
Забавно! Уголовник учит США законности!
gregor 26 июня 2018 | 07:50
Компания Евгения Пригожина назвала незаконным назначение в США Роберта Мюллера спецпрокурором
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Ну вот и всё Мюллеру .... уволят точно .
Раз Пригожин назвал незаконным , значит так и есть .
США должны подчинится .
У Пригоженна армии невежества есть , он маршал портянок .
timwlad75 26 июня 2018 | 07:55
Компания Евгения Пригожина назвала незаконным назначение в США Роберта Мюллера спецпрокурором
Он возглавляет расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы.
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Ну так предупреждали же псарей ,замучитесь пыль глотать бегая стараясь выцарапать то ,что своровали хозяина и спрятали у чужих дяденек.
korikov 26 июня 2018 | 08:01
"В российских СМИ Пригожина называют поваром Путина".
Эхо, в каких российских СМИ его сейчас называют поваром Путина?
Без вонючей пропаганды нельзя, надо обязательно вставить какую-нибудь хрень?