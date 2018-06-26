Литва призвала запретить в ЕС российские телеканалы
Глава МИДа страны Линас Линкявичюс на встрече с коллегами из других стран Европы объяснил это борьбой с пропагандой из Москвы. Как передает ТАСС, министр также сказал, что Евросоюз должен договориться о применении так называемого «списка Магнитского» на общеевропейском уровне. В этот перечень в ряде стран внесли тех, кого считают ответственными за нарушения прав человека. Фигурантам списка запрещен въезд в государство, где принят такой закон, а их активы замораживаются.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
benny_point 26 июня 2018 | 07:32
А как же запрет на российский газ и бензин с электроэнергией. а также запретить продажу в Россию копчённых гальянов (шпротов), что слабо господин Сиськавичус? Запрещать так всё, а не искать выгоду только для себя и нашим поступать так как следует, а не дышать в грудь Сиськавичусу.
shlevet 26 июня 2018 | 07:33
Свобода слова по-европейски.
Опять двойные стандарты
semper_fidelis 26 июня 2018 | 07:37
В день, когда Меркель публично сожалела об убитой мигрантом девочке-подростке (публично, потому что убитая была еврейкой), в берлинском Доме двое полицейских отстреливались от нападавшего на них мигранта, а в Ганновере турок зарезал немку в магазине. Но правдивая немецкая пресса об этом не написала: они журналисты, а не пропагандисты!
grazschdanin 26 июня 2018 | 07:39
После четверти века «свободы» в Литве вдруг выяснилось, что апофеоз этой свободы - запрет каналов тв.
semper_fidelis 26 июня 2018 | 07:39
Является ли пропагандой информация о том, что Россия с разорванной в клочья экономикой поставляет в США пятьдесят промышленных роботов?
greeg1 26 июня 2018 | 07:55
Всё правильно. А то Европа чуть что, сразу начинает смотреть в сторону Кремля, отчего её внутренние проблемы только усугубляются. Симоняновский ареал вещания должен сократится до пределов Садового кольца.