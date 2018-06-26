Литва призвала запретить в ЕС российские телеканалы

Глава МИДа страны Линас Линкявичюс на встрече с коллегами из других стран Европы объяснил это борьбой с пропагандой из Москвы. Как передает ТАСС, министр также сказал, что Евросоюз должен договориться о применении так называемого «списка Магнитского» на общеевропейском уровне. В этот перечень в ряде стран внесли тех, кого считают ответственными за нарушения прав человека. Фигурантам списка запрещен въезд в государство, где принят такой закон, а их активы замораживаются.