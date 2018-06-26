КПРФ отказывается от участия в губернаторских выборах в трех регионах
Это Новосибирская и Омская области, а также Краснодарский край. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. Издание отмечает, что для КПРФ это беспрецедентно. По словам источников, эти решения согласованы с администрацией президента.
Комментарии3
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ze_danil 26 июня 2018 | 07:28
комми никогда не были принципиально против воров
ибо социально-близкие
stalk25 26 июня 2018 | 07:35
Сами виноваты, что всё время играют с властью в грязные игры. По мне, так вообще, пусть КПРФ прекратит своё существование, а Зюганов спокойно уйдёт на пенсию.
greeg1 26 июня 2018 | 07:46
Скоро Зю останется один. Пенсионная реформа сделает своё дело. Пиночет и Франко оставили после себя очищенные головы граждан от коммунистической заразы без всякого намека на гражданскую войну с развитыми экономиками своих стран, легко вписавшиеся в мировое сообщество. Что оставят после себя чекисты-коммунисты большой вопрос.