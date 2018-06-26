Рамзан Кадыров попросил Владимира Путина построить высокоскоростную железную дорогу в Грозный
Эксперты оценивают проект в сумму больше одного триллиона рублей, пишет газета «КоммерсантЪ». Издание отмечает, что реализацию планов главы Чечни, вероятно, оплатит федеральный центр.
Комментарии15
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ts 26 июня 2018 | 07:22
А потом правительство перевести в Грозный.
decontes 26 июня 2018 | 07:26
Грозный - Магадан. Я за!
askol2016 26 июня 2018 | 07:26
А я хочу высокоскоростную магистраль в свою деревню Кукуевку...
ze_danil 26 июня 2018 | 07:30
askol2016: ты в 16 лет убивал русского?
вот то-то
stoik33 26 июня 2018 | 07:29
Придется повысить пенсионный возраст до семидесяти лет. Раз Рамзан хочет.
28 000 штыков готовы провести разъяснительную работу с несогласными.
nicar 26 июня 2018 | 07:30
Когда эта херня закончится?
ts 26 июня 2018 | 07:33
nicar: В 2024, если еще не продлят...
yralez 26 июня 2018 | 07:32
В доле роттенберги и тимченко......и пахану свой процент.
Как раз та сумма, на которую грабанули стариков.
stalk25 26 июня 2018 | 07:33
И кто туда поедет по этой дороге? )))
sarbus 26 июня 2018 | 07:41
stalk25: Почему - туда? Оттуда, пехотинцы,если ситуация будет выходить из-под контроля.
fotinia00 26 июня 2018 | 07:34
Аллах подаст
polikarpich 26 июня 2018 | 07:41
Зачем такие сложности между своими? Так бы и сказал прямо:"Аллах, дай триллион!".
gus13 26 июня 2018 | 07:44
малость головы порезал и теперь в шоколаде а иначе опять головы резать. Сейчас пытаются в ЛНР и ДНР повторить такой сценарий но пока дойдут до этого то и платить нечем Украине будет.
ivan14 26 июня 2018 | 07:47
Только рабу с галер это под силу
timwlad75 26 июня 2018 | 07:52
Рамзан Кадыров попросил Владимира Путина построить высокоскоростную железную дорогу в Грозный
Эксперты оценивают проект в сумму больше одного триллиона рублей, пишет газета «КоммерсантЪ». Издание отмечает, что реализацию планов главы Чечни, вероятно, оплатит федеральный центр.
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Ну вообще то надобно ресурсы иметь для осуществления проектов.
Дело ведь не только в деньгах,но и в кадрах.
Вся инфраструктура Крымского моста ищё не закончена и там нужен глаз да глаз чтобы не превратилось всё в долгострой и качество работ было высокое.
А то будет как аэропорт в Берлине который 17 лет никак построить не могут.
Так ,что господин Кадыров,нужен мобилизационный ресурс для осуществления больших дорогостоящих проектов так как денег нет затыкать дыры еврейского алчного пофигизма .в Чечне как и в других регионах собираемость налогов очень плоха:
Об этом на своей странице в instagram сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Мы уделяем самое пристальное внимание собираемости налогов.
Такие темпы нас не устраивают и в этом, считаю, существенная вина самих налоговиков», - заявил чеченский лидер. Рамзан Кадыров поручил Мовсару Цамаеву взять ситуацию под жесткий контроль.
«Необходимо рассмотреть все варианты, которые позволили бы повысить объемы налоговых поступлений. Главы районов должны оказать содействие фискальным органам на местах. Необходимо также провести разъяснительную работу с населением. Для исправления ситуации определил срок – 1 месяц, иначе будем принимать жёсткие меры»- сказал глава Чечни.
https://grozny.tv/news.php?id=19213
Ну а на счёт сталинизма вас евреи быстро научат что вы жертва ,что бы воровать не мешал.