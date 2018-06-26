Жаркая погода в Москве и Московской области продержится всю неделю

Об этом ТАСС рассказала замначальника Центра управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета Надежда Точёнова: «Начиная с 26 и по 28 число, мы ожидаем погоду с переменной облачностью. Температурный режим будет в дневное время наблюдаться по области и Москве в пределах +27.. +29 градусов. Ночные температуры будут чуть ниже, в пределах от +10 до +16 градусов. 28 числа у нас повыше температура будет по Москве — ночная температура в пределах +15.. +17, а центр у нас всегда очень греется, и мы прогнозируем, что, возможно, температура в центре Москвы поднимется до +21 градуса даже в ночное время». Дождей в ближайшие дни не ожидается, добавила Надежда Точёнова