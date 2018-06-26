Министр энергетики России Александр Новак сегодня проведёт переговоры со своим американским коллегой
Их встреча пройдёт в Вашингтоне. Главы энергетических ведомств России и США встретятся на Всемирной газовой конференции в рамках АТЭС. Александр Новак и Уильям Перри обсудят ситуацию на мировом топливном рынке, а также вопросы укрепления сотрудничества России и США в энергосфере. Речь в Вашингтоне, скорее всего, пойдёт и о решении стран ОПЕК увеличить добычу нефти на один миллион баррелей в сутки. Это поддержали и не входящие в картель государства, включая Россию. Министры возможно поговорят и о газопроводе Северный поток-2. США и Россия конкурируют на мировом рынке углеводородов и в том числе ведут конкурентную борьбу за поставки газа в Европу. Газпром планирует ввести в строй трубопровод Северный поток-2 для доставки топлива в Германию. Соединенные Штаты начали поставлять сжиженный природный газ в Польшу и Литву. Встреча министров энергетики совпадает с визитом в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Москву. Цель его поездки — подготовка к встрече президентов России и США. Владимир Путин и Дональд Трамп по некоторым данным могут встретиться в Вене 15 июля.
Комментарии2
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pmasel 26 июня 2018 | 07:20
Да знаем для чего все эти потоки Газпромом строятся. Экономики в них никакой, учитывая, что не простаивают мощности на 80 млрд кубов. Но вы стройте, снижайте свою конкурентоспособность. Пенсионерам уже пох, они готовы в деревянный макинтош лечь, даже не став пенсионером.
sasass 26 июня 2018 | 07:22
То ,что Российская власть теряет энергетическую ауру - это тоже реальное явление и пиндосы тут не помощь - работать надо...