Мероприятия, приуроченные к Международному дню в поддержку жертв пыток, пройдут в городах России

Эта проблема актуальна по всей стране, обращение с заключенными не должно быть бесчеловечным и унизительным. Об этом «Эху Москвы» рассказал член Комитета против пыток Иван Жильцов. Мероприятия призваны привлечь внимание общественности к необходимости искоренения пыток.