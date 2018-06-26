Мероприятия, приуроченные к Международному дню в поддержку жертв пыток, пройдут в городах России
Эта проблема актуальна по всей стране, обращение с заключенными не должно быть бесчеловечным и унизительным. Об этом «Эху Москвы» рассказал член Комитета против пыток Иван Жильцов. Мероприятия призваны привлечь внимание общественности к необходимости искоренения пыток.
Комментарии2
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stoik33 26 июня 2018 | 07:20
!"Прости их, Господи. Ибо не ведают, что творят?"
sasass 26 июня 2018 | 07:26
В России пытки средневековые введены властью негласно и поэтому власть надо менять...