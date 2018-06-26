Российский омбудсмен Татьяна Москалькова намерена посетить соотечественников, заключенных в украинских тюрьмах

Ранее она должна была встретиться с арестованным главредом «РИА Новости Украины» Кириллом Вышинским, но эта поездка сорвалась. В планах уполномоченной по правам человека увидеться с российским военнослужащим Максимом Одинцовым, который содержится в одном из киевских СИЗО, а также посетить членов экипажа судна «Норд», задержанного в Азовском море в марте этого года. В дальнейшем Татьяна Москалькова намерена проверить условия содержания и других заключенных соотечественников. Всего в ее списке значится 34 фамилии. Ровно столько же сограждан по взаимной договоренности должна была посетить уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. Однако до сих пор ей так и не удалось увидеть ни одного заключенного украинца. Российская сторона утверждает, что омбудсмен не согласовывала свои действия и нарушала договоренности. В частности поэтому ей якобы было отказано в посещении украинского режиссера Олега Сенцова, который уже полтора месяца держит голодовку в колонии под Салехардом. О посещении заключенных соотечественников омбудсменами России и Украины, в начале июня договорились Владимир Путин и Петр Порошенко.