Люблинский суд Москвы рассмотрит иск бизнесмена Михаила Прохорова к оппозиционеру Алексею Навальному

Миллиардер просит опровергнуть данные Фонда борьбы с коррупцией о том, что он дал взятку бывшему вице-премьеру Александру Хлопонину. Речь идёт о расследовании ФБК, в котором говорится о покупке Прохоровым итальянской виллы Хлопонина. Навальный утверждал, что сумма сделки составила 35 млн долларов, но рыночная стоимость дома на 25 млн меньше. Это оппозиционер считает фактической взяткой Хлопонину, на момент расследования являвшемуся вице-премьером правительства. Сторона Михаила Прохорова не просит удалить это расследование с сайта Навального: по словам адвоката бизнесмена Тимофея Гриднева, его подзащитный не против свободы слова. В то же время Прохоров требует опровергнуть эти данные и разместить решение суда на странице расследования ФБК. Также миллиардер просит выплатить ему моральный ущерб в размере одного рубля. Сам Навальный настаивает на своей правоте и говорит, что данные о завышенной стоимости покупки итальянской виллы основываются на документах. В мае прошлого года Люблинский суд обязал Навального удалить часть расследования ФБК «Он вам не Димон», где говорится о миллиардере Алишере Усманове. Политик обвинял бизнесмена в даче взяток премьер-министру Дмитрию Медведеву и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову.