Египетский комментатор умер во время матча сборной страны против Саудовской Аравии
Скончался бывший футболист и экс-тренер одного из самых титулованных клубов Египта «Замалек» Абдель Рахим Мохаммед. Как пишут местные СМИ, у него случился сердечный приступ после того, как на 95-ой минуте матча саудовская сборная забила победный гол – 2:1. Накануне определились первые участники 1⁄8 финала чемпионата мира по футболу. Россия сыграет с Испанией, а Уругвай – с Португалией.
Комментарии1
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ivanov356 26 июня 2018 | 07:00
Парадокс,чем спокойнее, тем гармоничнее, ближе к Богу, но тогда мало дел, развития на этой грешной.