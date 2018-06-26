Дональд Трамп перестал информировать главу Пентагона по ключевым вопросам
Министр обороны Джеймс Мэттис узнал о выходе США из ядерной сделки с Ираном уже постфактум. Как и о решении приостановить совместные учения Америки и Южной Кореи, передает канал NBC со ссылкой на источники.
Комментарии1
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stoik33 26 июня 2018 | 07:02
Смешной парень этот Трамп. Ему бы в цирке выступать.