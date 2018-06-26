В Петербурге в музее Анны Ахматовой отметят столетний юбилей выдающегося филолога и историка литературы Ефима Эткинда
На вечере, посвященном столетию Ефима Эткинда, выступят его друзья, ученики и читатели.
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На вечере, посвященном столетию Ефима Эткинда, выступят его друзья, ученики и читатели.
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