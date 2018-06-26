Совет стран ЕС сегодня должен одобрить выделение очередного пакета помощи Украине в размере миллиарда евро

Новая программа помощи предусматривает выплату Украине двух траншей. Каждый в размере пятисот миллионов евро. Кредиты должны помочь Киеву покрыть часть потребностей во внешнем финансировании в этом и следующем году. О том, что Совет ЕС без обсуждения одобрит пакет помощи, РИА сообщил собеседник в Евросоюзе, знакомый с ситуацией. Транши Украина получит при условии проведения антикоррупционных реформ. Европарламент ранее одобрил выделение Киеву нового пакета макрофинансовой помощи от ЕС до миллиарда евро. Это не только сигнал о поддержке Украины и её реформ по борьбе с коррупцией. Но и послание России, что развитие демократической сильной и независимой Украины стратегическая цель Европы, отметила депутат от Европейской народной партии Сандра Калниете. Это уже третий пакет помощи Киеву с 2014-го. С того периода страна уже получила почти 3 миллиарда евро. Платеж в 600 миллионов евро в январе этого года ЕС отменил из-за неполного соблюдения Киевом установленных условий, напоминает Deutsche Welle. Международный валютный фонд на прошлой неделе назвал свои требования для получения Украиной транша. От Киева ждут правок в закон об антикоррупционном суде, решения вопросов с бюджетом и ценами на газ. МВФ призвал власти Украины установить рыночные цены на топливо.