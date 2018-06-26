Ранее Москва выразила опасение, что это мероприятие будет использовано для нагнетания антироссийской и антисирийской истерии. Несмотря на то, что в российском постпредстве при ОЗХО сегодняшнюю специальную сессию назвали несвоевременной, делегация все же намерена принять участие в обсуждении. Встречу еще в конце мая инициировал Лондон, после чего предложение получило необходимую поддержку стран-участниц организации. В ходе сессии, вероятно, разговор пойдет о ситуации с применением химоружия в Сирии и об инциденте с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Такая повестка не могла понравиться российской стороне. Постперд Александр Шульгин высказал мнение, что Запад, хотя и преследует «вроде как благие цели», на деле еще больше раздует истерию вокруг этих тем. Москва категорически отрицает свою причастность к покушению на Скрипаля, а сирийские власти утверждают, что никогда не применяли химическое вещества против мирных граждан и террористов. В ходе сегодняшней спецсессии планируется поднять вопрос об ужесточении запрета на использование химоружия.