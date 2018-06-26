В Москве пройдет вторая встреча муниципальных депутатов с кандидатами в мэры столицы

Главная цель мероприятия — упростить прохождение муниципального фильтра для претендентов в градоначальники. Кандидаты в мэры смогут во второй раз провести агитацию среди муниципальных депутатов и познакомить их со своими предвыборными программами. В свою очередь, местные парламентарии смогут поддержать подписями понравившегося им кандидата.

Предыдущее мероприятие такого формата, организованное Ассоциацией муниципальных образований, прошло на минувшей неделе. На встрече удалось собрать 46 подписей. Наибольшей поддержкой депутатов заручились эсер Илья Свиридов, самовыдвиженец Антон Красовский и коммунист Вадим Кумин.

Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин ранее признал, что не смог пройти муниципальный фильтр. Он собрал подписи 91 депутата, но, по словам оппозиционера, «Единая Россия» запретила своим представителям помогать ему. Для прохождения фильтра необходимо собрать 110 подписей, при этом как минимум по одной от представителей каждого района столицы. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.